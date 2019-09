Chuva abençoou arranque de festival no Douro

Eduardo Pinto Hoje às 20:04 Facebook

Festival na margem esquerda do Douro, em Lamego, arrancou este sábado

Festival molhado, festival abençoado. Estava António Zambujo, pelas 18 horas, a abrir as atuações no palco Douro, o principal do Wine & Music Valley, e desatou a chover. Chuva grossa caída de um céu negro a ameaçar trovoada. Mas não se confirmou, pelo menos até à hora de fecho desta edição. Serviu para atenuar a tarde escaldante, no porto comercial de Cambres, margem esquerda do rio Douro, concelho de Lamego, mesmo à frente da cidade da Régua.

A tarde escaldava e não havia uma cerveja para a apaziguar. O vinho é a bebida rainha. Ou não fosse este um festival que celebra os néctares e a gastronomia da Região Demarcada do Douro, aliando-lhes concertos musicais de referência: Bryan Ferry à cabeça de um cartaz com Mariza e Salvador Sobral, além de Zambujo.

O alentejano "chamou" para a frente do palco o público que até ali se distribuía pelas barracas de 80 produtores de vinho do Douro. A zona VIP (60 euros por um dia ou 100 pelos dois), com outros confortos, esgotada. "Esgotámos os 1500 bilhetes disponíveis", confessava, a meio da tarde, ao JN, Edgar Gouveia, da organização. Muito antes esgotou também "todo o alojamento disponível num raio de 50 quilómetros". Até houve "quem alugasse as próprias casas", reforçou.

Hoje, aguarda-se pela atuação de Mariza e da grande estrela do festival, Bryan Ferry, que termina no Douro a sua digressão mundial.