Chuva tira público ao Primavera no primeiro dia

Palcos pela metade ou menos, dois cancelamentos, um tom frio geral. Foi fraco o arranque do 8.º Primavera Sound até à meia noite, antes de Solange.

A encosta do rap rápido de Danny Brown, o maior dos cinco espaços do festival, palco principal Nos, estava cheia de buracos e só com um terço de plateia preenchida às 23 horas, a hora nobre que conduz à estrela da noite que no 1.º dia é Solange, a diva Indie do novo r&b da família Knowles. É praticamente inédito em concertos do Primavera a esta hora: é possível chegar às grades lá à frente sem grande esforço e ver o artista doe perto, Dany Brown, que está sozinho em palco à frente da mesa com um DJ.

À mesma hora, Allen Halloween só tem também um terço da pradaria de público no palco Pull and Bear. É um público aderente e conhecedor do seu rap arruado e provocador, cheio de bons beats gordos, mas é pouco público.

Antes deles, Mormor terminou o seu concerto de post-punk canadiano no palco Super Bock, que estava a menos de metade e foi médico bom, com o público todo a fugir de repente para debaixo das árvores durante uma bátega súbita de chuva que durou sete minutos. Durante todo o concerto não houve filas para os bares.

Até à meia noite do dia inaugural, só Jarvis Cocker dos Piulp com o novo número a solo de britpop vaudeville existencial conseguiu encher as medidas e a plateia toda do Palco Seat, o único de alcatrão e com bancadas que foi criado em 2018. Em nenhum dos outros o 8.º Primavera Sound Porto conseguiu ainda encher na primeira noite. Já choveu duas vezes, já ventou e vai ventando em todos os quatro palcos, durante a tarde houve ainda menos gente. O sol só apareceu brevemente durante Dino d'Santiago (ótimo funaná mix para as ancas, belos beats) e na estreia de Catarina Moreno a Mai Kino. O desânimo espelha-se aqui: já houve dois cancelamentos (Peggy Gou, palco Pull and Bear, por mau tempo em Berlim e voo anulado) e Ama Lou, palco Seat, por razões de saúde) mas não se ouviram queixas dos espectadores pelos buracos no programa.

É um dos arranques mais frios do festival que há oito anos se expandiu de Barcelona para o Parque da Cidade do Porto.