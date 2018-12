"Cidade Líquida" é o disco de estreia do jovens do OUPA!

Maria João Monteiro Hoje às 11:21 Facebook

A iniciativa social e cultural que, nos últimos três anos, levou a música a três bairros sociais do Porto consolida-se agora em estúdio. O disco "Cidade Líquida" foi apresentado esta terça-feira e tem direção criativa e musical de Capicua e D-One.

Começou em 2015 no bairro do Cerco como parte do programa "Cultura em Expansão", do pelouro de Cultura da Câmara Municipal do Porto, mas desde aí já passou por Ramalde e Lordelo do Ouro. O "OUPA!", projeto que promove a inclusão social dos jovens de bairros sociais do Porto através da música e da palavra, estreia-se agora em estúdio com "Cidade Líquida". "A ideia foi consolidar o trabalho feito nos anos anteriores, fazendo um projeto editorial", explicou Capicua ao JN, esta terça-feira, antes do concerto de apresentação do disco no Plano B.

A rapper portuense, mentora do projeto e diretora criativa do disco, afirma que se quis "criar uma profissionalização e autonomia do grupo". Ao contrário das habituais oficinas de escrita, produção, mistura, vídeo e performance, houve um trabalho de coordenação por parte de Capicua, D-One e pelos monitores e psicólogos do projeto, cujo resultado é um disco em que os jovens são "responsáveis por todas as decisões criativas".

O álbum foi escrito, composto e interpretado por oito elementos das três edições. A seleção dos jovens que participam no disco "foi um desafio, porque sendo um projeto social, a ideia é não excluir ninguém", segundo Capicua. Fizeram-se questionários para perceber as motivações, disponibilidade e trabalho musical desenvolvido por cada um desde a conclusão do projeto no seu bairro. "Valorizámos aqueles que mostraram maior assiduidade, entrega e dedicação", revela.

O produto final mostra "um grupo talentoso com capacidades diferentes". "Temos pessoas que cantam lindamente, outros que são produtores de beats, rappers de lírica refinada e outros que são melhores ao vivo", reconhece. "Cidade Líquida" tem 11 temas de Mónica Sol, Bonaparte, Garcez, LS, Doc, Drunk Nigga, Joca e Ricardinho.

A rapper afirma que o trabalho desenvolvido reforçou de forma notória a autoestima a nível musical, criativo e artístico. "Muitos deles me disseram que vão mais confiantes para uma entrevista de emprego", recorda. A relação com o outro, com o bairro e com a cidade também mudou. "Orgulha-os que se fale dos bairros deles pelo seu próprio talento".

Mesmo que não continue formalmente, "ainda se continua a fazer música nestes bairros". Essa é a "grande vitalidade do projeto e o contágio positivo que é o hip-hop", conclui Capicua. "Cidade Líquida" está disponível nas lojas e nas plataformas digitais de streaming.