Cinco semanas de dança e teatro para a posteridade

"Hoje é um dia histórico no panorama cultural do Porto e do Norte do país", anunciou Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, na conferência de apresentação simultânea da 4.ª edição do festival Dias da Dança (DDD) e da 42.ª edição do Festival Internacional de Expressão Ibérica (FITEI), que este ano surgem aglutinados pela primeira vez.

A programação, que junta os dois festivais durante cinco semanas, decorrerá entre 24 de abril e 25 de maio, e foi ontem integralmente revelada no Clube Fenianos Portuenses em dois momentos distintos: de manhã e à tarde, e das duas vezes num cenário simbólico e não inocentemente tropical.

Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Viana do Castelo vão ser palco durante 32 dias de 66 espetáculos com 112 récitas, que vão percorrer mais de 20 espaços e envolver 650 pessoas. Esta maratona de teatro e dança converte-se assim no "maior festival de artes performativas do país e num dos maiores da Europa", constatou o autarca.