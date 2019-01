Cinema português aquece 2019 com filmes para todos os gostos

João Antunes Hoje às 21:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar dos eternos problemas de financiamento, da dificuldade de encontrar salas disponíveis e do dramático divórcio entre filmes e público, o cinema português continua bem ativo.

Pelo que já se sabe, assim será felizmente de novo em 2019. Janeiro não poderia aliás ter começado melhor, com a estreia do sublime "Terra Franca", primeira longa-metragem de Leonor Teles, a que se lhe juntaram recentemente mais dois títulos, "Os dois irmãos" e "Tiro e queda". Que ninguém se queixe de falta de oferta diversificada.

Dia 24 estreia um dos filmes que mais curiosidade tem levantando. "Uma vida sublime" é a mais premiada película do cinema português (conta já com 34 prémios nos 56 festivais por onde passou) e poderá ser vista no Parque Nascente, em Gondomar.