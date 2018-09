Cinema português na nova temporada

João Antunes Hoje às 13:58 Facebook

Novos filmes de Sandro Aguilar e Edgar Pêra chegam às salas

Uma semana com dois filmes portugueses a chegar às salas de cinema é desde logo um acontecimento. E quando levam a assinatura de dois autores de universo próprio e com uma obra que ultrapassa as nossas fronteiras, como é o caso de Sandro Aguilar e Edgar Pêra, o destaque é mais do que merecido.

Sobretudo numa época em que, uma vez mais, se discute o que "deve" ser o cinema português, como se essa arte, essa indústria, essa forma de comunicação, como quiserem, uma só dessas categorias ou todas de uma vez, tivesse necessariamente de "ser" alguma coisa.

Felizmente que o cinema é livre, e em Portugal, diga-se de passagem, livre como em raros outros países, e que os filmes que vão estreando vão também encontrando os seus públicos, todos eles com direito a ver o seu género de filmes preferidos, os seus autores de estimação, as suas paixões de momento.

Comece-se por aí, pelo espetador. É que é esse precisamente o ponto de partida da última obra de Edgar Pêra. Última? Que disparate. Enquanto se escreve estas linhas ou o leitor as lê, já Edgar Pêra deve ter remontado um dos seus filmes mais antigos, ido à rua filmar mais umas cenas ou escrito umas páginas do guião do próximo.

Operário das filmagens, Pêra reflecte sobre o outro lado do seu trabalho, o espectador. Continuando o processo iniciado com o seu episódio do tríptico "3X3D" - os outros eram de Peter Greenaway e de Jean-Luc Godard - assina "O Espectador Espantado", um documentário, se alguma vez se pode classificar taxativamente um filme de Pêra, onde se discute a prática e a ética do espetador de cinema, através, entre outros dispositivos, de entrevistas a cineastas, críticos e pensadores, como Eduardo Lourenço, F.J. Ossang ou Guy Maddin.

Diferente é o percurso de Sandro Aguilar. Hoje mais conhecido como produtor, sendo com Luís Urbano um dos pilares de "O Som e a Fúria", uma das produtoras portuguesas que mais tem conseguido levar os nossos filmes aos maiores palcos internacionais. Mas Sandro Aguilar é também dono de uma obra de realizador, muito centrada na curta-metragem, de que é um dos nossos maiores cultivadores, mas que já se lançara na longa-metragem, com "A Zona", um ensaio filosófico sobre o nosso presente e o nosso futuro, com uma inegável marca tarkovskiana.

"Mariphasa" permanece nesse território vagamente futurista e pleno de emoções e sensações, criadas pelo percurso de um segurança noturno de um complexo industrial abandonado, assombrado pela perda da filha e pelo mal-estar causado pelo novo vizinho. O filme tem fortes probabilidades de cair na categoria dos "difíceis", mas isso acontecerá apenas se o espetador tiver pouca capacidade de se "espantar".

O facto do filme ter estreado mundialmente no Forum do Festival de Berlim, um dos locais preferenciais para se tomar o pulso a novas tendências do cinema de hoje, permite perceber que o cinema português tem futuro e que lá fora estão atentos. Não o estarmos cá dentro será um grave sinal de pequenez.