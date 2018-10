Cinema quase de borla durante três dias

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 21:11 Facebook

Festa do Cinema traz filmes a 2,5 euros a todas as salas do país. Entre segunda e quarta-feira.

Três dias com filmes a dois euros e meio em 550 salas portuguesas é o que nos traz a Festa do Cinema, iniciativa organizada pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, que se realiza pelo quarto ano seguido e tem vindo a contribuir para inverter a tendência de diminuição de espectadores nos cinemas portugueses.

"É a maior campanha nacional de promoção do ato de assistir a filmes em sala", diz Nuno Sousa, da organização, que aponta a uma adesão superior à que se registou o ano passado, quando se estabeleceu o recorde de espectadores do evento - 217 mil. "São quatro vezes mais do que a média obtida nos mesmos três dias da semana ao longo do ano", garante o responsável.

Contando com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e dos principais grupos de distribuição, a Festa contempla mais de 10 mil sessões para 94 mil lugares, incluindo não só as salas tradicionais, mas também auditórios e cineclubes espalhados por todos os distritos.

Estreias e prémios

A novidade desta quarta edição é a Festa acontecer em outubro, ao contrário dos outros anos, em que se realizou em maio. As vantagens são inúmeras, diz Nuno Sousa: "É uma época do ano em que há maior diversidade de estreias, além de haver muitos filmes que vêm dos festivais e outros que se perfilam para os grandes prémios internacionais de cinema. Podemos ver clássicos ou filmes como "Pedro e Inês", "Assim nasce uma estrela" ou "O primeiro homem na Lua", que acabam de estrear."

O objetivo da Festa, desde a primeira hora, foi "trazer novos espectadores ao cinema e recuperar aqueles que foram perdendo o hábito de ir às salas", diz o porta-voz, que defende que a curva descendente de espectadores, registada pelo menos desde 1960, está finalmente a inverter-se. Consultando os dados da Pordata, verifica-se que essa inversão é tímida: 23,4 espectadores por sessão é a média de 2017, igual à de 2015, primeiro ano da Festa. No ano anterior, foram 20,3 espectadores por sessão. Refira-se que em 2000 eram ainda 42,4. Em 1960, eram 334.

Apesar dos pequenos passos, a iniciativa é "extremamente útil", diz Luís Chaby Vaz, presidente do ICA, que refere a "criação de novos públicos" e a recuperação "do hábito social e cultural da ida à sala de cinema" como principais virtudes do evento. Também Américo Santos, responsável pelo Cinema Trindade, considera a iniciativa interessante, afirmando, porém, que "é necessário introduzir outras ações que agitem o público, porque uma iniciativa isolada é insuficiente para criar nos espectadores hábitos de frequência regular".

Trindade contra a fatalidade

Se a tendência das últimas décadas foi a diminuição dos espectadores e a extinção dos cinemas de bairro, há casos que contrariam essa aparente fatalidade. Reaberto em 2017, o Cinema Trindade, no Porto, continua a ser "uma aposta ganha em termos de público", diz Américo Santos, fundador da Nitrato Filmes. O segredo tem passado pelo "cruzamento feliz de uma programação concebida à base de estreias tradicionais com a oferta de sessões de cinema com valor acrescentado (presença de convidados, realização de debates, etc.)", diz o responsável, que considera que "a visão da experiência saudosista já foi superada".