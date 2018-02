Clap Your Hands Say Yeah no cartaz do NOS Alive

Hoje às 11:00 Facebook

Twitter

Os Clap Your Hands Say Yeah juntam-se ao cartaz do NOS Alive, para atuar no dia 14 de julho, último dia do festival. Ao Palco Sagres, a banda norte-americana levará temas de "The Tourist", o seu último álbum editado.

A banda norte-americana, formada por or Alec Ounsworth, Lee Sargent, Robbie Guertin, Tyler Sargent, e Sean Greenhalgh, regressa assim a Portugal para "um concerto especial que incidirá sobre os mais conhecidos temas da discografia", avança a promotora do festival.

No mesmo dia subirão também ao Palco Sagres os já anunciados At the Drive In, Perfume Genius, Real Estate, Mallu Magalhães e Marmozets.

O festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho. Para este último dia, em que também atuarão os Pearl Jam, já não há bilhtes disponiveis assim como passes gerais. No entanto, os bilhetes diários para o dia 12 e 13 ainda se encontram à venda e custam 65 euros. Há também um passe para os dois dias (12 e 13) à venda por 124 euros.