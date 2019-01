Clarinetes Ad Libitum ao vivo na redação do JN

Hoje às 11:03 Facebook

Clarinetes Ad Libitum atuam, esta sexta-feira, a partir das 15.30 horas, ao vivo na redação do JN. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

A comemorar o seu 20.º aniversário, o grupo Clarinetes Ad Libitum atua este domingo, pelas 18 horas, na Casa da Música, no Porto.

"Virtuosos, emocionantes, bem-humorados e com um sentido de espetáculo "fora da caixa" - eis uma boa definição para os Clarinetes Ad Libitum, grupo de rapazolas irreverentes que tem a pretensão de não envelhecer", lê-se na promoção do espetáculo.

Os Clarinetes Ad Libitum surgiram em 1998 e o que os distingue de outras formações de clarinetes é a personalidade dos elementos do grupo, que é transportada integralmente para os espetáculos que apresentam. À música, o grupo junta elementos cómicos, teatrais e de dança.

Com cinco elementos - Nuno Pinto, José Ricardo Freitas, Luís Filipe Santos, Tiago Abrantes, João Tiago Dias - apostam em performances altamente coreografadas com música folclórica e tradicional, tingida de jazz.

Os Clarinetes Ad Libitum fazem a festa do seu 20.º aniversário juntamente com a Academia Ad Libitum, Angel Fragua, António Bastos, Artur Fernandes, Fanfarra Káustika, Hugo Vieira, João Cunha, João Tiago Dias, Luís Filipe Santiago, Manuel Maio, O Bombo é Nosso, Projeto Enraizarte.

Para este concerto especial prometem a diversão do costume, muitas surpresas e novas sonoridades.