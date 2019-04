Cláudia Picado apresenta "Reflexo" ao vivo na redação do JN

Hoje às 11:09 Facebook

A fadista Cláudia Picado apresenta o seu novo disco, "Reflexo", esta quinta-feira, a partir das 15.30 horas, ao vivo na redação do JN. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram

"Reflexo" é um álbum introspetivo, produzido por Guilherme Banza e Tó Zé Brito. O single "Fragilidade", de Jorge Fernando e Guilherme Banza, já está disponível e revela a essência de Cláudia Picado enquanto fadista, cujo percurso internacional é uma das grandes marcas.

Ainda muito nova, a cantora venceu duas Grandes Noites do Fado e foi convidada para participar em vários festivais de World Music, levando o Fado por vários países.

Dotada de uma enorme versatilidade musical com uma presença carismática, quer no palco, quer no ambiente intimista de uma casa de fados, Cláudia Picado procura uma comunhão perfeita com o coração de quem a escuta. É esta a sua misteriosa ambição numa procura constante pela magia do Fado.

"Amo para sempre a quem amei" é o mote que torna este "Reflexo" uma realidade. Um disco maioritariamente composto por letras originais, interpretadas tanto em fados tradicionais como em novas composições, como o seu novo single "Fragilidade". Este é um dos temas mais iluminados do álbum, que Cláudia Picado assume ser o "Reflexo" de algo para sempre.

Felicidade, amor, alegria, tristeza, raiva, melancolia e desalento são alguns dos sentimentos que podemos encontrar nas palavras e composições escritas por Jorge Fernando, Mário Rainho, Tiago Torres da Silva, António Rocha, Tozé Brito, Fernando Silva, António Laranjeira, Rui Rocha, Rogério Ferreira, Guilherme Banza.

O álbum é composto por uma enorme diversidade de registos, no entanto, não perde a sua unidade, sendo o reflexo da fadista.

A procura intensiva do seu canto em fados tradicionais entre outros exemplos, leva-a ao encontro de um dos mestres do Fado, António Rocha, com quem sente uma amizade profunda, o qual de imediato aceitou escrever para a fadista. "Remar Contra a maré" e "Amor, tem Calma" foram os temas escolhidos.

Toda a direção e produção musical é de Guilherme Banza, assim como o papel principal na guitarra portuguesa.

Na viola de Fado, Rogério Ferreira e, na viola-baixo, Francisco Gaspar. João Frade, António Quintino e José Manuel Duarte são alguns dos convidados especiais do disco.