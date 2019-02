"Clímax foi a rodagem mais feliz que já tive"

João Antunes Ontem às 22:48 Facebook

O controverso cineasta franco-argentino Gaspar Noé falou com o JN sobre o seu mais recente mal amado filme: Clímax.

Já está em exibição o novo filme de Gaspar Noé, "Climax". Depois de "Irreversível", o tão discutido filme onde conta uma história do fim para o princípio, e de "Love", que assume completamente como um produto pornográfico, esperava-se que a estreia do seu novo trabalho fosse de novo um acontecimento. E "Climax", estreado mundialmente no último Festival de Cannes, não pode deixar indiferente quem se aventurar a entrar na sala escura. Uma espécie de trip pelo custo módico de um bilhete de cinema e sem qualquer evidente efeito secundário, o filme passa-se num espaço onde um grupo de jovens bailarinos se reúne para festejar. Mas alguém decide deitar LSD nas bebidas...

Quando o filme começa vemos uma prateleira cheia de livros e DVDs. São os seus? Estão lá aqueles por uma razão qualquer?

Recentemente vi-me livre de muitos filmes americanos. Achei que seria mais interessante mostrar as capas de filmes franceses, alemães, europeus no geral. Com uma exceção, deve ter reparado O "Erasherhead", do David Lynch. É a cópia da edição francesa. É um filme que via vezes de seguida no início doa década de 1990. E é verdade, também está lá um filme de zombies, o clássico do George Romero, "Dawn of the Dead", aquele que se passa todo no interior de um supermercado. É um filme que tem muitas semelhanças com o meu.

Encontra sempre maneiras diferentes de contar as suas histórias e de usar as suas câmaras. O cinema que se faz hoje aborrece-o muito?

Os meus amigos estão sempre a dizer-me para ir ver este ou aquele filme. Por exemplo, o documentário "Leviathan" era visualmente incrível. Gostei imenso desse filme. Todos os anos estreiam filmes magníficos. Fiquei excitadíssimo a ver o último filme do Lars von Trier, "A Casa de Jack". Achei-o tão divertido. É uma mistura de filme punk e filosófico.

Do que não gosta então?

Aborreço-me imenso ao ver filmes feitos de uma forma tradicional e televisiva. Com pessoas filmadas em grande plano a falar umas com as outras.

Como é que encontrou este fabuloso grupo de rapazes e raparigas?

Fui a muitas festas e eventos onde gente da idade deles se cruza. Pesquisei em muitos sítios da internet. Vi imensos vídeos de competições de dança. E muitos dos que escolhi nunca tinham pensado participar num filme na vida deles. Foi uma grande oportunidade para todos. Muitos deles vão ficar amigos para sempre. Foi a rodagem mais feliz que já tive. Há coisas tenebrosas que se passam no filme, mas havia uma enorme energia coletiva no estúdio.

O espaço onde filmou é quase como que uma personagem. Onde é que rodou o filme?

É uma escola abandonada nos arredores de Paris. Filmámos apenas durante quinze dias.

Também se pode dizer que os jovens são uma espécie de argumentistas do filme?

É um projeto coletivo. Toda a gente trouxe ideias para o filme. O meu assistente de realização, o meu produtor, o meu diretor de fotografia. E o meu engenheiro do som, pus toda a minha confiança nele. Toda a gente me propôs coisas.

Sabe quem é que colocou o LSD nas bebidas?

A resposta está no filme. Logo no início. Mas se não se der muita atenção a esse diálogo, fica-se sem saber até ao fim...