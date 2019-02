Coleção de arte de George Michael vai a leilão

Ontem às 22:06 Facebook

Mais de 200 obras de arte que pertenceram ao músico britânico George Michael vão ser leiloadas em março em Londres, revelou a leiloeira Christie's.

O leilão está marcado para 14 de março com obras da coleção privada do músico, que morreu em 2016, e o resultado da venda das obras de arte irá reverter para as organizações e instituições nas quais George Michael fazia trabalho filantrópico.

A coleção de arte que vai a leilão "representa um diálogo entre o artista musical britânicos os seus contemporâneos das artes visuais: Damien Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas, Michael Craig-Martin e Marc Quinn, que desafiaram o 'status quo' ao criarem o movimento Young British Art", refere a leiloeira.

Entre as obras a leiloar estão "The Incomplete Truth", de 2006, de Damien Hirst [na foto], e um retrato do músico feito por Michael Craig-Martin, de 2007.