Coleção de arte municipal do Porto reativada com dez aquisições

A Câmara do Porto vai incrementar a Coleção de Arte Municipal com a aquisição de obras de arte contemporânea de mais 10 artistas a nove galerias da cidade, no âmbito da plataforma Pláka.

Com um orçamento de 100 mil euros, trata-se de uma decisão resultante do primeiro ano de trabalho do comité independente constituído para o efeito no âmbito do programa "Aquisições", do qual fazem parte Francisco Laranjo, artista e docente nas Belas Artes da Universidade do Porto; Gabriela Vaz-Pinheiro, artista, curadora e docente nas Belas Artes da UP; João Magalhães, director specialist na Sotheby's, em Londres; Luís Pinto Nunes, curador e coordenador do Museu das Belas Artes da UP; e Pedro Álvares Ribeiro, colecionador de arte contemporânea.

Ana Santos (Galeria Quadrado Azul), André Cepeda (Galeria Pedro Oliveira), Eduardo Batarda (Galeria Pedro Oliveira), Emmanuel Nassar (Galeria Kubik), Fernanda Fragateiro (Galeria Kubik), Francisco Tropa (Galeria Quadrado Azul), João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira (Galeria Presença), Paulo Nozolino (Galeria Quadrado Azul) e Pires Vieira (Galeria João Lagoa) são os artistas cujas obras foram adquiridas ou estão em processo de aquisição.

As novas obras podem ser visualizadas no website da plataforma Pláka em www.plaka.porto.pt.

"Aquisições" é um dos programas que integra a plataforma Plaka e foi criado com o intuito de valorizar o património artístico do Porto, documentar a memória da prática artística da cidade e reativar a Coleção de Arte Municipal, através da aquisição e integração de novas obras de arte numa coleção composta por cerca de 1500 trabalhos do domínio das artes plásticas.

O projeto terá continuidade a partir de janeiro de 2019, com um novo comité de seleção a anunciar brevemente.