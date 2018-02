Como um português comprou carro de 3 milhões à "moda" de James Bond

Hoje às 14:42 Facebook

Começando esta história pelo fim, a cena tinha tudo para o filme correr mal: quando Rui Sampaio estendeu a sua caneta para contratos "especiais", faltou a tinta. E o cliente teve de rubricar o documento que lhe permite ser o dono de um dos 275 Mercedes de três milhões de euros com uma caneta publicitária do concessionário que o vendeu, a Soc. Comercial Santos...

A rodagem da película teve início, em março do ano passado, num encontro, rodeado do maior secretismo (proibido telemóveis e relógios), numa moradia em Genebra, na Suíça, com vista para o lago, "digna de um filme do James Bond". Ali estiveram clientes pré-selecionados de todo o Mundo (havia diversos portugueses) e dirigentes de topo da AMG, a divisão desportiva da Mercedes que vai construir o Project One, um hiper-carro híbrido, com 1000 cavalos de potência.

"O processo de venda deste hiper-carro também foi feito destas pequenas coisas", revelou Rui Sampaio, o comercial da empresa da Maia, que vendeu o carro.

O cliente, um empresário do Norte do país, que tem mais modelos da marca (um dos requisitos para a compra), também estava atento e quase se antecipou ao vendedor.

As candidaturas foram formalizadas, os selecionados foram a Genebra, viram o carro e ouviram as explicações. E decidiram.

Mas a Mercedes-Benz só em agosto comunicou a sua decisão aos escolhidos e a venda foi formalizada com o pagamento de um sinal (onde a caneta falhou).

No mês seguinte, os 275 escolhidos em todo o mundo foram ao Salão de Frankfurt, onde o Project-One foi apresentado publicamente. Antes, os compradores tiveram oportunidade de esclarecer algumas dúvidas técnicas, que Rui Sampaio não pode divulgar.

O que se pode dizer é que para este comercial, que começou a carreira na Soc. Com C. Santos há 15 anos a vender Smarts, a transação equivale a uma frota de cerca de 270 daqueles pequenos veículos...

As entregas estão previstas para 2019 e 2020 e os carros serão colocados em casa dos compradores.

Mas o cliente ainda terá de ir à fábrica para tirar um molde para o banco (apenas o volante e os pedais serão reguláveis), mas já tem uma aplicação no smartphone que lhe permite ir acompanhando as novidades e a produção.

Benefícios fiscais

Clientes e vendedores presentes em Genebra na apresentação do projeto eram identificados através de uma pulseira. Uma recordação do Mercedes mais caro da história e que assinala o 50º aniversário da AMG. Mas o o Project One encerra outras particularidades, que não apenas o preço. É um híbrido plug-in, com quatro motores elétricos, baterias e um motor de combustão de 1600 cc (utilizado na Fórmula 1) que atinge as 11.000 rpm. Será um desafio interessante decompor a fiscalidade que irá incidir sobre este carro. Se fosse vendido este ano permitiria a redução da taxa de tributação autónoma e benefícios fiscais para as empresas, em termos de IVA, Imposto Sobre Veículos e IUC.