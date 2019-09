Companhia Nacional de Bailado "tem de ter programação regular também fora de Lisboa"

Catarina Ferreira Hoje às 13:13 Facebook

Sofia Campos assumiu há um ano os desígnios da Companhia Nacional de Bailado (CNB), depois da saída abrupta de Paulo Ribeiro. Vinda do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II, é formada em Dança pela Escola Superior de Dança e tem longa carreira na produção de diversas estruturas e certames nacionais.

Na semana passada, apresentou a primeira programação, onde se nota uma forte aposta no público infantojuvenil e num repertório coreográfico diferenciador. Para poder ganhar mais público, internacionalizar a companhia e preservar o património coreográfico. "Trabalhadora nata", como se revela ao JN, a diretora artística quer colocar a CNB "no lugar que lhe pertence": uma companhia nacional que está em Lisboa, mas que é uma companhia de todo o país. O trabalho, diz, vai "a meio do caminho".

Na programação agora apresentada fez uma aposta claríssima no público mais jovem. Que programas são estes?

O "Planeta Dança" é um projeto que queremos desenvolver em torno da História da dança, com a Sónia Baptista. É um projeto para ser feito em episódios e em contexto escolar, sobre géneros, estilos, épocas e diversidade da dança. O segundo é o "Dançar debaixo de água", uma parceria com as oficinas de férias do Oceanário, para que as crianças venham passar um dia connosco, é a questão da boa vizinhança.