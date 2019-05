Conan foi o oitavo concorrente mais falado no Facebook

Margarida Fonseca Hoje às 18:21 Facebook

Apesar de ter sido eliminado na Eurovisão, esteve na lista dos 10 mais citados.



Conan Osiris ficou fora da final da Eurovisão na passada terça-feira, sem se saber, todavia, por quantos votos perdeu. Mas no Facebook, e segundo dados desta rede social divulgados ontem, entre 10 dos 41 concorrentes ao festival que decorre em Telavive, Israel, o cantor português ficou em oitavo lugar dos mais referidos.

Numa infografia, o Facebook aponta que, entre 15 de março e 13 de maio, véspera da prova, o concorrente de França, Bilal Hassani, liderou essa lista dos mais falados, com Kobi Marimo, de Israel, e Miki, de Espanha, nos segundo e terceiro lugares.

Os três artistas mais falados fazem parte dos "cinco grandes" que só vão atuar na final, amanhã, depois da segunda semifinal que decorreu ontem. A irlandesa Sarah McTernan, o italiano Mahmood (que também só atua amanhã), Michela Pace, de Malta, Ducan Laurence, da Holanda, antecedem, no grupo, Conan Osiris. Depois, vêm Kate Miller-Heidke, da Austrália, e Michael Rice, do Reino Unido (outro que só vai à final) para completar a lista dos 10 mais referidos.

Ainda segundo a rede social, em termos globais, mais de quatro milhões de pessoas geraram mais de 10 milhões de interações e conteúdos, vindas sobretudo de França, Israel e Reino Unido.

Ainda em Televive, acompanhado pelo bailarino João Reis Moreira e pela delegação da RTP, Conan Osiris tem aproveitado os dias para dar a conhecer a sua música, fazendo concertos. Na terça-feira passada, dia em que a participação portuguesa foi afastada da final da Eurovisão, o artista mostrou-se bem e recebeu solidariedade de outros concorrentes, nomeadamente da França e da Grécia.

Até à semifinal, Conan, através de Joana Martins, foi seguido pelo Instagram, revelando à-vontade com quem o abordava, apenas queixando-se de problemas técnicos no segundo ensaio geral. Dia 19, Conan e a delegação estão de volta.

Número

10 milhões de interações e conteúdos relacionados com o festival ficaram registadas no Facebook. Israel, onde decorre o evento, foi o país com o maior número de movimentações na rede social, seguido pela França e pelo Reino Unido.