Conan Osiris finta boicote e viaja para Israel

O representante português na Eurovisão aterrou esta terça-feira em Telavive. Apesar dos apelos ao boicote, Conan Osiris viajou para Israel para gravar o bilhete postal que o promoverá no certame, em maio.

Nas redes sociais, a KAN, a estação pública de televisão israelita responsável pela organização da edição deste ano da Eurovisão, publicou uma fotografia do intérprete de "Telemóveis "com Kobi Marimi, o representante israelita.

A artista anfitrião também partilhou nas histórias do Instagram uma imagem com Conan Osíris a dar-lhe as boas-vindas a Israel.

A dança dá o mote aos vídeos que estão a ser gravados e o resultado do cantor português deverá ser revelado em breve. Recorde-se que o tema "Telemóveis" será apresentado na primeira semifinal a 14 de maio e a final acontecerá quatro dias depois.

Conan Osiris está entre os favoritos mas, desde que foi escolhido para representar Portugal, o compositor e intérprete de "Telemóveis" foi incentivado a não ir a Israel. Entre os apelos ao boicote, até que os palestinianos tenham "liberdade, justiça e igualdade de direitos", conta-se o do ex- Pink Floyd Roger Waters que escreveu ao artista luso com esse fim.