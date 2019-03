Helena Teixeira da Silva Hoje às 18:24 Facebook

Os bilhetes para o concerto que Eddie Vedder dará em Portugal a 20 de junho esgotaram em oito horas.

O vocalista dos Pearl Jam, que regressa a Lisboa, a solo, para um concerto único, no pavilhão Altice Arena, voltou a motivar uma corrida à bilheteira. Os bilhetes foram colocados à venda às nove horas desta sexta-feira, nos espaços físico e online, e às 17 horas estavam esgotados.

A informação foi confirmada pelo JN junto da Everything is New, a promotora que traz o músico americano a Portugal.