Concerto explora potencial secreto do órgão de Guimarães

O órgão ibérico da igreja da Oliveira, situado em pleno centro histórico de Guimarães, é o mote do concerto que junta, este sábado, às 21.30 horas, Pedro Augusto e Sérgio Bastos.

O concerto é o resultado de uma residência artística promovida pela associação Capivara Azul e que teve como um dos objetivos fazer com que as pessoas passem a contemplar o instrumento ibérico cuja base é um flautado de 24 palmos, só com par, no Norte, na Sé de Braga e em São Bento da Vitória, no Porto.

Expõe, no fundo, uma parte do potencial daquele instrumento até hoje nunca explorada. O concerto de hoje descreve-se como música erudita contemporânea, mas durante a residência artística, foi possível assistir a laivos de música eletrónica amplificados pelo tom mórbido sacral que se espalha pelas paredes da igreja de forma estonteante.

O instrumento do séc. XIX está situado em cima da porta de entrada, no coro mais alto, e de costas para quem olha para o altar. Só se vê à saída, se olharmos para cima, e ainda que o façamos não conseguimos contemplar toda a sua imponência. Logo à noite, todos os olhares estão centrados nele, e na magnanimidade frágil do som que dele sai.

"É um objeto que, enquanto objeto, sofre a passagem do tempo, há coisas que se vão alterando e isso interfere com o que se pode ouvir", antevê Pedro Augusto, um dos compositores, que já trabalhou com Capicua, Black Bombaim, Calhau e Killimanjaro.

O seu parceiro nesta viagem, Sérgio Bastos, tem formação musical superior em piano, mas também projetos Pop-Rock. Ao JN, adianta que o concerto se divide em três atos:

"Primeiro vamos explorar o instrumento e a acústica da sala, depois há uma espécie de apresentação das personagens, com vários motivos musicais, e o terceiro ato é a obra em si".

Perceber se é a música contemporânea que influencia mais o órgão ou se é mais este que afeta as criações é um dos desafios para quem assistir ao concerto. O mesmo acontece com o público. É que o concerto é tão passível de ser ouvido por quem gosta de música sacra e erudita, como por quem gosta de experimentalismo eletrónico e inspirações Pop.

"Isto não é um concerto de música sacra, nós chamamos-lhe música mágica precisamente por isso, porque está no cruzamento entre a música religiosa e a música profana", explica Samuel Silva, da Capivara Azul. Seja como for, Guimarães tem um concerto único com entrada livre limitada à capacidade da sala, neste caso igreja, que leva pouco mais de duas centenas de pessoas. Tendo em conta que o som é influenciado pelo local, madeira, temperatura da sala e materiais, este "é um concerto único, que não se repete noutro sítio", assegura Pedro Augusto.

Os dois músicos estiveram desde o início do mês em residência na igreja de Nossa Senhora da Oliveira. Loco vão trabalhar com Francisco Fernandes, um estudante de 15 anos do Conservatório de Música de Guimarães, e Carole Reis, que também fez formação na academia de música vimaranense e prossegue agora os seus estudos superiores em Amesterdão.