Concerto solidário dos pianistas Laginha e Burmester no Porto

Os pianistas Mário Laginha e Pedro Burmester atuam, sábado e domingo, na Casa da Música, no Porto. O primeiro concerto encontra-se esgotado, mas ainda há bilhetes para o segundo espetáculo, cuja receita se destina a apoiar estudantes sírios em Portugal e noutros países.

Pedro Burmester e Mário Laginha protagonizam dois concertos na Casa da Música, no Porto, com uma programação idêntica. O primeiro espetáculo, que já se encontra esgotado, realiza-se sábado, pelas 18 horas, na Sala Suggia e inclui o novo "Concerto para dois pianos", de Mário Laginha, e a Balada nº 1 op.23 de Chopin, na sua abordagem clássica (Pedro Burmester a solo) e na versão de Mário Laginha (a solo), incluída no disco "Mongrel".

Domingo, à mesma hora, os pianistas juntam-se na Sala Suggia para o "Grande concerto de apoio a estudantes sírios", que ainda tem bilhetes disponíveis. O espetáculo solidário tem o objetivo a angariação de fundos para a missão da Global Platform for Syrian Students ( a Plataforma Global para Estudantes Sírios, em português), vocacionada para a assistência de emergência a estudantes sírios impedidos pela guerra de prosseguir a sua formação superior.

Com patrocínio do ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, o valor angariado ajudará a financiar a estadia e propinas dos estudantes, para que possam depois vir a colaborar na futura reconstrução do seu próprio país.

O bilhete para o concerto solidário custa 30 euros.

Há pouco mais de 20 anos, Laginha e Burmester uniram inclinações musicais, experiências e o gosto pelo risco, e iniciaram uma colaboração cimentada por uma amizade e grande cumplicidade de que resultou um disco (Duetos, 1994), muitos concertos um pouco por todo o mundo e a participação no projeto "3Pianos", com Bernardo Sassetti.

Em novembro, os dois pianistas apresentaram-se no Festival de Jazz de Montevidéu, na Usina del Arte, em Buenos Aires, e no Teatro Bradesco, em Belo Horizonte, no Brasil.

Professor na Universidade de Aveiro, na Escola Superior de Música do Porto e na Escola Profissional de Espinho, Pedro Burmester, 54 anos, afirmou numa entrevista à agência Lusa que esta sua faceta docente "é tão importante quanto a de intérprete".

Aluno de Helena Sá e Costa, terminou o Curso Superior de Piano do Conservatório do Porto com 20 valores, em 1981. Posteriormente trabalhou nos Estados Unidos, com os pianistas Sequeira Costa, Leon Fleisher e Dmitry Paperno, e frequentou 'masterclasses' com pianistas como Karl Engel, Vladimir Ashkenazy, Tatiana Nikolayeva e Elisaberh Leonskaja.

Detentor de vários prémios nacionais e internacionais, Burmester é docente na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, na Escola Profissional de Música de Espinho e na Universidade de Aveiro.

O pianista conta com uma discografia de dez títulos, que inclui três CD a solo com obras de Bach, Schumann e Schubert, um em duo com Mário Laginha e três gravações com a Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Mário Laginha, 57 anos, tem uma carreira de mais de duas décadas no jazz, em nome próprio e em partilha com outros artistas, como Maria João, Carlos Bica e Miguel Amaral.

Em finais de setembro do ano passado, o pianista editou o CD "Setembro", com o saxofonista inglês Julian Arguelles e o baterista norueguês Helge Andreas Norbakken.

* Com Lusa