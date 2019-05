Ontem às 23:50 Facebook

Na segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção, em Telavive, Israel, foram apurados os últimos dez candidatos para a final que se realiza no próximo sábado: Macedónia do Norte, Holanda, Albânia, Suécia, Rússia, Azerbaijão, Dinamarca, Noruega, Suíça e Malta.

Macedónia do Norte - Tamara Todevska, "Proud"

Holanda - Duncan Laurence, "Arcade"

Albânia - Jonida Maliqi, "Ktheju tokës"

Suécia - John Lundvik, "Too Late For Love"

Rússia - Sergey Lazarev, "Scream"

Azerbaijão - Chingiz, "Truth"

Dinamarca - Leonora, "Love Is Forever"

Noruega - KEiiNO, "Spirit In The Sky"

Suíça - Luca Hänni, "She Got Me"

Malta - Michela, "Chameleon"