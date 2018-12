Conjunto Corona: "Não queremos fazer rap quadrado"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 20:46 Facebook

Colectivo de hip hop apresenta este sábado no Hard Club do Porto o novo capítulo da história de Corona, "Santa Rita lifestyle". Logos falou ao JN sobre este trabalho que tem como suporte uma "raspadinha".

Foi à rotunda de Santa Rita, "enclave místico na junção dos terrenos sagrados de Águas Santas, Ermesinde, Valongo e Baguim do Monte", que o Conjunto Corona foi buscar as histórias e iconografia para o seu quarto álbum de originais, "Santa Rita lifestyle", que é também o quarto capítulo da vida de "Corona", o personagem criado pelo colectivo de hip hop portuense que serve de figura conceptual nos seus discos.

Depois do empreendedorismo (Corona aventurou-se no negócio dos bares de alterne, em 2016, deixando o relato em "Cimo de Vila Velvet Cantina"), a vida - e a "gentrificação da baixa do Porto" - empurrou-o para a periferia, lugar onde "as missas são substituídas por idas às bombas num Civic." É essa componente religiosa, acompanhada por snifes de Coca Cola, que levou o grupo a apresentar novamente o álbum num formato peculiar - depois da cassete de VHS, que aludia aos filmes pornográficos da aventura anterior, desta feita é uma "raspadinha" o objecto escolhido pelo Conjunto Corona. "É um dos maiores cultos da atualidade e uma das grandes fontes de rendimento da Santa Casa da Misericórdia", disse ao JN Edgar Correia, ou Logos, um dos membros do colectivo.

Sem paciência para se "levarem a sério", até porque "têm mais que fazer na vida", os Corona trocam as voltas ao espírito habitual do hip hop, bastante mais sério e interventivo. "O interessante é que haja uma interpretação livre das nossas letras. Não queremos fazer um rap quadrado", diz Logos.

Também musicalmente, o cânone do hip hop é devassado sem qualquer pudor. "Interesso-me por muitos outros géneros, do punk ao rock latino, do psicadelismo ao kraut", diz o rapper, que divide a sua vida entre a música e o negócio do calçado.

Cruzando a ironia e a exploração sónica, é difícil catalogar o Conjunto Corona, que abusa do "kitsch" e do vernáculo, mas fá-lo numa obra consistente e em evolução constante. Este sábado vêm contar tudo sobre o estilo de vida de Santa Rita ao Hard Club do Porto, às 23 horas.