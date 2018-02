Portugueses consomem mais cultura por menos dinheiro

SÉRGIO ALMEIDA Hoje às 00:40, atualizado às 00:44 Facebook

Twitter

Acesso dos portugueses aos concertos, museus e salas de cinema subiu, mas está ainda longe de compensar a perda verificada nos últimos cinco anos.

Há cinco anos, no auge da crise, foram as primeiras áreas a serem afetadas. Volvido esse tempo, com a recuperação parcial dos rendimentos e o otimismo dos indicadores económicos, a cultura e o entretenimento dão claros sinais de recuperação. Insuficiente, todavia, para um retorno aos valores pré-crise: uma família portuguesa gasta em média 845 euros por ano em atividades culturais e de lazer, menos 21,2% do que em 2012, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui