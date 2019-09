Contagem decrescente para concerto de Billie Eilish

Ana Jorge Teixeira Hoje às 21:09 Facebook

O fenómeno mundial Billie Eilish chega esta quarta-feira aos palcos portugueses, para um concerto há muito esgotado. A cantora e compositora vai apresentar, em Lisboa, o álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Inicialmente marcado para o Coliseu de Lisboa (que compreende cerca de quatro mil lugares), o primeiro concerto da cantora em Portugal teve que ser alterado para a Altice Arena, dada a esmagadora procura de bilhetes. Mesmo num espaço maior, com 20 mil lugares, os bilhetes esgotaram num ápice. A primeira parte do espetáculo promovido pela Everything is New, às 20 horas, fica a cargo do rapper norte-americano MadeinTYO. As portas abrem às 18.30 horas.

Com apenas 17 anos, Billie Eilish é já uma das artistas mais faladas no mundo. O seu primeiro EP, em 2017, "Don"t Smile at Me" alcançou mais de 750 milhões de transmissões e conquistou o Top 40 na Billboard 200. Com "Lovely", conseguiu um single platina. Já o tema "Bad Guy" valeu à cantora um lugar no topo no Billboard Hot 100. A norte-americana tornou-se assim na primeira artista nascida em 2000 a ter um single no primeiro lugar do top norte-americano.

Droga, sexo e depressão

Há quem, tendo em conta o seu público alvo - os adolescentes - considere a sua música controversa, por abordar temas como a droga, o sexo, a depressão ou dominação. Mas há também quem não poupe elogios à artista norte-americana.

Na imprensa, o diário espanhol "La Vanguardia", ainda no rescaldo do concerto da jovem, que passou esta semana em Barcelona, refere que "Eilish não é apenas música". É uma espécie de manifesto pela busca da liberdade individual, ao mesmo tempo que não se inibe de mostrar o seu sombrio universio interior. E os mais de 35 milhões de seguidores no Instagram, assim como os milhões de visualizações nos vídeos do Youtube, não escondem o carinho que têm por Billie.

Billie Eilish começou muito cedo a escrever as próprias músicas. Com apenas 12 anos lançou "Fingers Crossed", sobre amor em tempos de apocalipse e zombies. E, um ano mais tarde, acompanhada pelo irmão Finneas O" Connell, escreveu a balada Ocean Eyes.