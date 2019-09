Contagem decrescente para concerto sensação de Billie Eilish

Ana Jorge Teixeira Ontem às 22:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O fenómeno mundial Billie Eilish chega esta quarta-feira aos palcos portugueses, para um concerto há muito esgotado. A cantora e compositora vai apresentar o álbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

Inicialmente marcado para o Coliseu de Lisboa, o primeiro concerto da cantora em Portugal teve que ser alterado para a Altice Arena, dada a esmagadora procura de bilhetes. Mesmo num espaço maior, os bilhetes esgotaram num ápice. A primeira parte do espetáculo fica a cargo do rapper norte-americano MadeinTYO, pelas 20 horas e as portas abrem às 18.30 horas.

Com apenas 17 anos, Billie Eilish é já uma das artistas mais faladas no Mundo. O seu primeiro EP, em 2017, "Don"t Smile at Me" alcançou mais de 750 milhões de transmissões e conquistou o Top 40 na Billboard 200. Com "Lovely" conseguiu um single platina. Já o tema "Bad Guy" valeu à cantora um lugar no topo no Billboard Hot 100. A norte-americana tornou-se assim a primeira artista nascida em 2000 a ter um single no primeiro lugar do top norte-americano.