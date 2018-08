Coura são quatro dias e no fim ganham os Arcade Fire

Helena Silva Hoje às 20:35 Facebook

Canadianos não precisaram de chegar ao nível de 2005 para deixarem a milhas toda a concorrência na edição 2018 do Vodafone Paredes de Coura. O seu talento é enorme, mas faltaram outros gigantes para disputar o troféu.

A entrada em palco dos Arcade Fire, na última noite do Vodafone Paredes de Coura 2018, foi celebrada como o golo de Éder na final do Europeu de França, mas a banda não chegou aos pinotes como em 2005, naquele fim de tarde mágico em que éramos todos "miúdos" e assistíamos ao "funeral" mais excitante das nossas vidas. Chegou em tumulto, naturalmente, porque eram nove canadianos a ocupar o palco. Mas, uma vez instalados, e à parte aquele transviado do bombo, que desatou a correr pelo fosso e a exortar o público, a banda comportou-se com relativa sobriedade. O "Everything now" com que abriram o espetáculo pareceu mais um pedido - demos-vos tudo há 13 anos, chegou a hora de vocês retribuírem.

Independentemente das expectativas de cada um, e seria sempre perigoso acreditar que iríamos reviver a situação de 2005 - está tudo diferente, eles e nós e o mundo -, a verdade é que não foram precisos mais do que quatro temas para se perceber que aquele seria de longe o melhor concerto do ano em Paredes de Coura. Tal como Nick Cave no último Primavera Sound, que fez parecer as restantes bandas praticantes de um desporto diferente, também os Arcade Fire pertencem a uma constelação à parte, a um anel superior no universo da música pop, a um lugar onde cabem muito poucos, cada vez menos.

Foi depois de "Rebellion (Lies)", do álbum que lhes garantiu lugar cativo no Olimpo, "Funeral", que se deu o reconhecimento entre velhos amigos. "Como é que vocês estão?", perguntou Win Butler. "Muitos já devem ter filhos. Mas quando nos conhecemos éramos todos miúdos. Quero que saibam que também foi importante para nós. Foi dos primeiros concertos que demos na Europa e marcou-nos." Podemos ser mais ou menos miúdos e acreditar na sinceridade do fundador dos Arcade Fire, ou achar que foi um discurso de encomenda. Mas é difícil conceber que aquilo que se passou há 13 anos não tenha deixado marcas também do lado de lá. Nesse caso, eles nunca teriam sido miúdos.

Sim, foi sobretudo com os temas de "Funeral" que tivemos um relance das emoções vividas. Aquela grandiloquência orquestral não seria repetida de forma tão inteira em mais nenhum álbum. A amargura festiva é um paradoxo quase impossível. E se em "Neon bible" ainda é possível captar algumas "migalhas do banquete", para usar a expressão com que os poetas trágicos gregos se referiam ao seu próprio trabalho em relação à obra de Homero, todo os álbuns seguintes parecem já uma miragem daquele paraíso pop.

Ainda assim, as pétalas digitais e o azul conceptual de "Eletric blue", ou o tema que dedicaram a Aretha Franklin, "a fucking angel on earth", que dá título ao álbum de 2010 "The suburbs", ou ainda aquele regresso a um passado de indefinição artística e existencial de Win Butler, "Cars and telephones", e finalmente a dedicatória que fizeram a Donald Trump, com "Intervention" - "I can taste your fear /It's gonna lift you up and take you out of here" -, foram momentos que atualizaram a nossa relação com os Arcade Fire. Nem todos se relacionaram com a eletrónica sideral que domina agora o som da banda, e aqui e ali poderá haver algum desapontamento, mas aquilo que eles nos deixaram, aquele "Wake up" com que fecharam o concerto de anteontem, é ainda o mais poderoso que a música tem - chegar ao espírito por via da beleza e pôr 27 mil pessoas em absoluta comunhão.

Apesar do lugar que ocupam nos camarotes mais altos do grande teatro da pop, a facilidade com que os Arcade Fire se distanciaram de toda a concorrência no Vodafone Paredes de Coura deste ano diz-nos também que não houve mais nomes de primeira grandeza no festival. No friso abaixo, já a uma distância considerável, houve a elegância e o "groove" dos Jungle; o psicadelismo em expansão dos King Gizzard & the Lizzard Wizard; as paisagens enevoadas e já algo longínquas dos Slowdive; as baladas cinemáticas dos Dead Combo; a sujidade "garage" dos The Mystery Lights e três belíssimos concertos crepusculares - Marlon Williams, Kevin Morby e Curtis Harding, que leva o troféu deste segmento.

De saudar ainda os sinais de abertura do festival à "world music", território fértil e pouco explorado pelos certames generalistas - Imarhan e Yasmine Hamdan são nomes mais do que bem-vindos. Completamente ao lado foi o convite às Pussy Riot, que poderão caber em toda a espécie de comícios, mas em festivais de "música" são corpos estranhos. Corpo estranho é também Conan Osíris, mas este por motivos que convém avaliar sem preconceitos. Os The Blaze ofereceram o melhor "set" do verão e Skepta revelou-se uma vedeta mimada. O festival que vibra antes de começar regressa no próximo ano entre os dias 14 e 17 de agosto.