Coven para ouvir no Festival Woodrock

Os franco-italianos Putan Club e os norte-americanos Coven são os cabeças-de-cartaz do Festival Woodrock, que começa esta quinta-feira na Praia de Quiaios, na Figueira da Foz.

Putan Club, o duo formado pelo francês François Cambuzat (músico com mais de 30 anos de carreira) e a italiana Gianna Greco mistura rock, techno e punk e encabeça a noite desta quinta-feira, em que também atuam os espanhóis El Altar del Holocausto e os portugueses Galo Cant'às Duas e Widnorthe.

Para sexta-feira, 19 de julho, estão agendados os concertos dos norte-americanos Coven, banda de rock oculto com mais de meio século de existência, os espanhóis Santo Rostro e Acid Mess e os portugueses Greengo e Asimov.

O festival encerra sábado, com os Linda Martini como cabeças-de-cartaz. Church of the Cosmic Skull, The Quartet of Woah!, Sunflowers e Solar Corona completam a última noite.

Os bilhetes gerais custam 25 euros, sendo que os pontuais variam entre os 10 (quinta-feira) e os 17 euros nas duas outras noites.