Crime excluído pela polícia na morte de Dolores O'Riordan

As autoridades inglesas não estão a investigar a morte da vocalista dos "The Cranberries" como crime, revela, esta terça-feira, a BCC.

No entanto, as autoridades estão a elaborar um relatório para juntar ao processo entregue ao medico legista, que vai investigar a causa da morte de Dolores O'Riordan.

A música irlandesa morreu segunda-feira, em Londres, onde se encontrava para uma curta sessão de gravação em estúdio.

A Polícia Metropolitana de Londres revela que foi chamada, às 9.05 horas a um hotel em Park Lane, em Londres, onde "uma mulher na casa dos 40 anos" foi dada como morta.

Em comunicado, citado pelo jornal irlandês "The Irish Times", o agente da artista disse que a família está "devastada com as notícias", tendo pedido "privacidade nesta altura difícil".