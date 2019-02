Críticos ingleses premeiam artistas e espectáculos com carreira em Portugal

Catarina Ferreira Hoje às 18:19 Facebook

Os prémios "Critics Circle National Dance Awards" de 2018 foram apresentados esta semana numa cerimónia no Barbican em Londres

Os galardões assinalam os melhores da dança para os críticos do Reino Unido e premiaram quatro espetáculos que passaram já pelo nosso país ou que têm passagem assegurada em Portugal este ano.

Akram Khan bateu todos os recordes ao arrecadar o oitavo National Dance Award. Desta feita, pela sua performance no solo "XENOS", que lhe valeu o prémio de melhor intérprete masculino. Khan, que é também coreógrafo, foi o responsável por "It Moi in the mind of Igor", espectáculo da Companhia Nacional de Bailado, que percorreu vários teatros nacionais.

O mesmo prémio, no feminino, trouxe a primeira vitória de uma artista flamenca, Rocío Molina, pelo seu desempenho em "Caída del cielo", que tem a sua passagem assegurada no Porto, no Teatro Municipal Rivoli, no dia 14 de junho.

A melhor companhia independente do certame foi a de Russell Maliphant, que esteve em destaque na edição de 2017 do GUIdance-festival internacional de dança contemporânea de Guimarães.

Também a designer de luz Lucy Carter, conhecida pelas suas colaborações com Wayne McGregor, ganhou o prémio de melhor criativa. A companhia esteve em destaque no GUIdance do ano passado.

Apesar dos destaques para outras linguagens, o ballet clássico continua a ser o mais consensual entre os críticos britânicos, arrecadando seis prémios. Os bailarinos estrela Vadim Muntagirov e Marianela Nuñez, do The Royal Ballet de Londres, e Alina Cojocaru, do English National Ballet, também de Londres, estão entre os premiados.