Cuarón diz que filmes latinos "melhores que 'Roma'" não tiveram oportunidades

Alfonso Cuarón, que venceu o Óscar de Melhor Realizador na 91.ª edição dos prémios da Academia, disse que nos últimos anos houve filmes latinos "tão bons ou melhores que 'Roma'" que não tiveram a oportunidade de chegar tão longe.

"Dá-me muito gosto que em todo o mundo estejam a celebrar 'Roma'", disse o realizador mexicano, em espanhol, nas entrevistas de bastidores durante a cerimónia de entrega dos Óscares, em Hollywood, lembrando que "nenhum outro filme" seu recebeu esta quantidade de nomeações e reconhecimento.

No entanto, Cuarón chamou a atenção para a qualidade da produção cinematográfica vinda do México e de outros países latinos, que não recebeu a atenção devida em anos anteriores.

"Roma", o primeiro filme produzido pela Netflix a chegar aos Óscares, está a ser "usado como plataforma de duas organizações de trabalhadoras domésticas", adiantou o realizador, referindo que a personagem de Yalitza Aparicio inspirou organizações no México e nos Estados Unidos.

A indústria e a audiência "aprenderam a ver estas personagens diretamente, sem preconceitos", disse Cuarón, "e deu-se uma ligação imensa".

O realizador afirmou também que pretendeu contar uma história pessoal e que não escreveu este filme como "isco para Óscar", elogiando o desempenho de Yalitza Aparicio e a forma como "entendeu a força simbólica deste momento".

Cuarón foi interpelado várias vezes em espanhol e respondeu na sua língua nativa, sublinhando que "Roma" é um filme que "pertence ao México" e é "mexicano em todas as frentes", algo que tornou a vitória mais notável.

Os temas abordados no filme, desde o papel das trabalhadoras domésticas até à cultura indígena no México, desencadearam uma conversa "que devia ter acontecido há séculos", notou o realizador.

"Há tanta conversa sobre diversidade, mas os "chicanos" ainda são muito mal representados", considerou, mencionando a designação dada a pessoas de origem mexicana.

Cuarón confessou ainda que não vê os seus filmes depois de os terminar. "Não penso muito nos meus filmes", declarou.

Com "Roma", o cineasta obteve dez nomeações e venceu os Óscares de Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Fotografia e Melhor Realizador.

Desde a estreia no festival de Veneza, no ano passado, onde foi distinguido com o prémio máximo, o Leão de Ouro, "Roma" já recebeu mais de 170 prémios, entre os quais três Globos de Ouro (melhor realização, melhor filme estrangeiro e melhor argumento), dois Bafta, da Academia Britânica de Cinema e Televisão (melhor filme e melhor fotgrafia), o Prémio Goya de melhor filme iberoamericano e diversos prémios das associações de críticos norte-americanos e britânicos.

* Agência Lusa, em Hollywood