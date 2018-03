Cuca Roseta em miniconcerto na redação do JN

Hoje às 09:53 Facebook

A fadista Cuca Roseta vai apresentar alguns dos temas do seu novo álbum, "Luz", num miniconcerto a partir da redação do JN, esta terça-feira à tarde. O showcase vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram, a partir das 15.30 horas.

Cuca Roseta lançou, em novembro de 2017, o disco "Luz". A fadista vai apresentar o novo trabalho numa série de concertos que arranca no dia 9 de março, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e que chega à Casa da Música, no Porto, no dia 17.

O nome do novo trabalho, "Luz", pode ser lido como "uma alusão à candeia que ilumina o seu caminho, uma luz interior que lhe traz o conforto e a segurança suficientes para fazer deste álbum um novo momento de revelação".

O disco conta com o trabalho de Pedro da Silva Martins, dos Deolinda, nos temas "Luzinha" e "Até ao Amanhecer" e ainda na composição de "Balelas", o primeiro single lançado.

Cuca Roseta juntou ao disco outros autores, como Jorge Fernando, Helder Moutinho e Carolina Deslandes.

A fadista é acompanhada por Mário Pacheco e Ângelo Freire, nas guitarras portuguesas, na guitarra clássica por Pedro Joia, no baixo por Marino de Freitas e no acordeão por João Barradas.

A artista lançou em 2011 o seu homónimo álbum de estreia e em 2013 editou "Raiz".

Em 2015, a artista, que se apaixonou pelo fado, aventurou-se em "Riu", pela mão do aclamado e distinguido produtor brasileiro Nelson Motta, que impulsionou carreiras de artistas como Maria Bethânia, Marisa Monte, Elis Regina, Ed Motta entre muitos outros. No disco, Cuca juntou às suas composições os nomes de Bryan Adams, Djavan, Jorge Drexler, Pedro Joia, entre outros.

"Riu" alcançou a "platina" e levou Cuca Roseta a percorrer o país e os quatro cantos do mundo numa tour que contou 120 concertos, num só ano.