Cultura lusa à procura do ouro no México

A cidade mexicana de Guadalajara recebe entre sábado e 2 de dezembro o maior contingente literário e cultural português desde a participação na Feira do Livro de Frankfurt, em 1997.

Se há mais de 20 anos a participação nacional exibia uma vitalidade que acentuava o absurdo da exclusão da língua portuguesa do rol de vencedores do Nobel da Literatura, agora - já com o galardão, mas sem Saramago - os desígnios são outros.

Portugal é o país convidado deste ano e, sob a divisa "O futuro é a aurora do passado", o objetivo passa por mostrar, de acordo com Manuela Júdice, comissária da participação lusitana, "um país com fortes raízes na tradição dos seus clássicos, mas virado sobretudo para o futuro".

Para estar à altura das exigências da segunda maior Feira Internacional Literária do Mundo - que obrigam a um programa específico não só para a literatura, mas também artes plásticas e música -, o Estado desembolsou uma verba próxima dos dois milhões de euros, que constitui o maior investimento de sempre. Parte desse esforço deve-se aos custos logísticos e de viagem, dada a distância para o México. O retorno, garante Manuela Júdice, é aliciante. "Esta feira é uma porta de entrada para toda a América Latina, além de ser também muito visitada por norte-americanos", sublinha.

Nos 40 autores nacionais que vão marcar presença encontramos nomes com os quais os leitores mexicanos já estão familiarizados, casos de Gonçalo M. Tavares e Nuno Júdice, mas também novos valores, como João Pinto Coelho, Isabel Rio Novo ou João Tordo. Se do lado português sobressai a expectativa face ao modo como as propostas vão ser acolhidas, nas hostes mexicanas é a curiosidade que impera. Entrevistada pelo JN, a editora da revista literária "Luvina", ligada à Universidade de Guadalajara, explicou que "a notícia de ter como convidado um país do qual se conhece pouco foi muito bem recebida pela comunidade cultural", explicou Silvia Eugenia Castillero, que coordenou um número dedicado à literatura lusa em que colaboraram cem autores.