Cupido à solta na Internet

Cláudia Leal, psicóloga em Braga, especialista em terapia de casais, conheceu o namorado António, empresário no Porto, no Facebook. Após quatro anos de troca de "likes" e conversas, o encontro deu-se, por iniciativa dela, e a relação avançou.

Começou numa noite de S. João, com um abraço e o primeiro beijo, ao som da canção "Ai meu amor", dos Xutos e Pontapés. E dura há três anos. A psicóloga afirma que "se não fosse a Internet, nunca nos tínhamos conhecido". É uma via cada vez mais comum que abre caminho a relações de muitos casais, amigos, conhecidos e gente separada pela vida, que se reencontra anos depois.

Para a psicóloga, as redes sociais são "facilitadoras" de novos relacionamentos, mas também propiciam "relações fast food". Ela explica: "É muito fácil conhecer pessoas e muito fácil não investir na relação. Se não der com um(a), há mais 10 mil disponíveis", diz. E aponta: "Não há nada que substitua a presença, o olhar nos olhos, o tom de voz, as expressões, e mesmo o desconforto do primeiro encontro".

Amor nasceu no mIRC

João Montes, de 33 anos, passou por todas essas emoções com a mulher, Samaritana Gonçalves, de 32 anos, de quem teve uma filha, Matilde, agora com três anos de idade.

"Andava no 11.º ano na escola de Monserrate [em Viana do Castelo], e faltei a uma aula para ir a um cibercafé. Conheci uma ancorense no chat do mIRC, namorámos, casámos e temos uma filhota", relata ao JN. "No dia 25 de junho de 2004, fui de comboio até Âncora ter com ela pela primeira vez. Trocamos muitas mensagens antes e estava muito nervoso. Perguntei para aí umas dez vezes ao revisor se faltava muito para chegar [risos]!".

Site de encontros deu o mote

Vítimas do cupido, Marisa P. e L.P. (os dois querem manter um relativo anonimato), ambos do Porto e com 26 anos, conheceram-se no Tinder, um site de encontros. Saída de "uma relação gigante" de oito anos, registou-se na rede social numa brincadeira com amigas e tropeçou no atual namorado. Foi uma espécie de flechada. "Depois de falarmos uns 10 minutos, ele virou-se para mim e disse: "Para não perdermos muito tempo e eu perceber o tipo de pessoa que és, responde-me a uma pergunta: "Se pudesses ir neste momento fazer uma viagem, qual seria?" Eu achei supercliché, mas resultou, aquilo deu conversa para horas e depois semanas... até que já estávamos mortinhos por ver a cara um do outro", conta Marisa. "E, entretanto, um dia lá marcamos um café a seguir ao jantar. Entrámos no café às 10 da noite e saímos - expulsos - às 2 da manhã porque era hora de fechar". O encontro rendeu um namoro que dura há já três anos.

Reencontro com a meninice

Sónia Torres de 39 anos, vive em Vila Praia de Âncora desde que veio de França, em 1990. Reencontrou, já em adulta, Olivia Rodriguez, colega no infantário e na escola primária, que vive em Paris. "Inscrevi-me num site que se chama "Copains d'avant", ela viu o meu perfil e enviou-me uma mensagem. Reencontramo-nos em 2002 junto à Torre Eiffel. Foi como se não tivéssemos estado aqueles anos todos sem nos vermos. Ela diz que as melhores recordações que tem da infância ainda são as minhas festas de anos", conta Sónia, deleitada.