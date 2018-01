Curta-metragem de Gonçalo Almeida vai ser exibida no festival de Sundance

Hoje às 08:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O Festival de Cinema Independente de Sundance começa, esta quinta-feira, nos Estados Unidos. Da programação faz parte, em estreia, o filme "Thursday Night", do realizador português Gonçalo Almeida.

O filme, uma ficção de quase oito minutos, está selecionado para a competição de curtas-metragens, com estreia marcada para sexta-feira.

Inspirado no álbum "Thursday Afternoon" (1985), de Brian Eno, "Thursday Night" é um 'thriller' protagonizado por duas cadelas. O filme teve estreia no ano passado no festival Curtas Vila do Conde e foi premiado no Motelx e no Fantastic Fest, no Texas.

O festival de Sundance, considerado um dos mais importantes de cinema independente, decorrerá de 18 a 28 de janeiro na cidade de Park City, no Utah.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Esta é a segunda vez que uma curta-metragem de produção exclusivamente portuguesa é selecionada para a competição.

Gonçalo Almeida, 31 anos, natural de Santiago do Cacém, estudou design gráfico em Portugal e cinema no Reino Unido. Atualmente finaliza a primeira longa-metragem, "Faz-me companhia", rodada no verão passado com Cleia Almeida e Sofia Areosa.