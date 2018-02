D4rkFrame, SirKazzio, Windoh e Wuant atuam no Rock in Rio

Hoje às 14:38 Facebook

Os youtubers D4rkFrame, SirKazzio, Windoh e Wuant são os primeiros nomes do novo palco do Rock in Rio, em Lisboa, o Super Bock Digital Stage, que se realiza em junho, foi divulgado esta quinta-feira.

Wuant sobe ao palco no dia 23 de junho, Windoh, no dia seguinte, SirKazzio no dia 29 e D4rkFrame, no dia 30.

Este é um novo palco "inteiramente dedicado aos fenómenos do entretenimento digital, trazendo a experiência do mundo online para o offline", segundo a organização.

"Será esta a primeira vez que os maiores youtubers portugueses saem dos pequenos grandes ecrãs para uma interação direta com o seu público num espetáculo ao vivo", segundo a mesma fonte.

A nova edição do Rock in Rio realiza-se no parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 23 e 24 junho e nos dia 29 e 30 do mesmo mês. Entre os nomes já anunciados para os outros palcos conta-se Diogo Piçarra, Muse, Bruno Mars, Anitta e The Killers.