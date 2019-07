Da Broadway para o cinema: "Cats" já tem trailer

Márcia Fernandes Hoje às 18:28 Facebook

Estreia está marcada para 19 de Dezembro, e o primeiro trailer revelado já está a causar polémica

Foi revelado o primeiro trailer de "Cats", o clássico musical da Broadway que vai ser adaptado ao grande ecrã. Mas os resultados não estão a correr como esperado, e as imagens já geram polémica entre os espetadores.

As versões felinas de Idris Elba e Taylor Swift ao som da canção "Memory", na voz de Jennifer Hudson está a dividir opiniões. Bem como a figura central do vídeo, a bailarina Francesca Hayward, que faz a sua estreia como atriz, no papel da ingénua gata branca Victoria. Os fãs não gostaram da caracterização dos atores, transformados em gatos através da tecnologia CGI. As redes sociais encheram-se de comentários depreciativos e "bizarro" foi o adjetivo mais usado pelos internautas. O tamanho demasiado pequeno dos animais foi outras das críticas, assim como o facto de as gatas terem peito proeminente.

Sob a realização de Tom Hopper, que assinou filmes como "Os miseráveis", o elenco é composto por nomes como Judi Dench, James Corden, Rebel Wilson, Ian McKellen e Jason Derulo.

Lançado em 1981, "Cats" de Andrew Lloyd Webber, baesado no livro "Old Possum"s Book of Practical Cats", de T.S. Eliot, é uma história sobre um grupo de gatos, de diferentes personalidades, e tem lugar durante uma importante cerimónia tradicional, em que será escolhido um representante para ir ao Heaviside Layer, em busca de uma vida melhor.

Webber fez parte da equipa de consultores do filme, que teve em Steven Spielberg um dos produtores. A estreia está agendada para 19 de dezembro. É o quarto trailer a ser revelado em poucos dias depois das sequelas de "It: Capítulo 2", "Top Gun: Maverick" e "O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio".