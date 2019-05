Da "Periferia" vê-se o centro através da poesia

Filipe Silva Hoje às 20:03 Facebook

De relação "intensa, mas intermitente" com a poesia enquanto autor, Sérgio Almeida vê nela um "posto de observação do quotidiano" que lhe proporciona o que outros géneros literários não lhe dão.

"Tenho essa relação muito particular com a poesia. Não me considero verdadeiramente um poeta. É um género a que recorro para escrever de uma forma que nem o jornalismo, nem a escrita de contos, nem a escrita para crianças me permitem", conta o jornalista do JN a propósito do seu novo livro, "Periferia", apresentado este sábado na Livraria Lello.



O sétimo livro em nome próprio de Sérgio Almeida partiu de um convite do histórico editor José da Cruz Santos, da Modo de Ler, que desafiou Sérgio Almeida a reunir textos poéticos, na maioria já publicados em duas obras do autor: "Como ficar louco e gostar disso" e "Ob-dejectos", ambos "fora de circulação há já vários anos".



Além destes textos, que correspondem à segunda e terceira partes do livro, Sérgio Almeida selecionou, para a primeira, textos poéticos que escreveu para o coletivo de perfomance poética a que pertence, o Sindicato do Credo.



A edição em plaquette faz regressar à vida a "mítica" coleção de poesia de José da Cruz Santos, "O Oiro do Dia", que começou em finais dos anos 70 e que reúne poetas tão relevantes quanto Jorge de Sena, Eugénio de Andrade ou Vasco Graça Moura. Há cerca de cinco anos que não publicava. "Periferia" passa a ser o número 84 da série.



Depois de "Análise epistemológica da treta", "Armai-vos uns aos outros" ou "Não conto", Sérgio Almeida apostou num título menos "corrosivo": "Agrada-me a ideia de periferia. De estar fora do centro das coisas. Por um lado, não somos tão contaminados pela realidade e, por outro, conseguimos visualizá-la melhor", reflete o também moderador do ciclo de conversas literárias "Porto de Encontro".



A apresentação deste sábado, na cave da Lello, contou com sala cheia e contribuições de Rui Reininho e Valter Hugo Mãe. À chamada não faltou também o Sindicato do Credo, que continua a perseguir o objetivo de "dessacralizar a poesia" integrando-a numa discurso mais amplo, no qual a palavra poética é acompanhada de som e imagem em movimento: "A poesia ainda é vista como algo sagrado e ela faz parte do nosso quotidiano. Um dos objetivos do Sindicato é de facto tirar a poesia do pedestal. Apropriarmo-nos dela. E para isso recorremos a uma série de técnicas, de confronto e contaminação de linguagens", explica ainda o escritor.



A atravessar uma fase que sente como "muito criativa", Sérgio Almeida, nascido em Luanda em 1975, jornalista desde os 18 anos, e a trabalhar no JN há duas décadas, tem nova poesia escrita e dois livros de literatura juvenil em fase de ultimação.