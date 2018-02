D.A.M.A confirmados para o MEO Marés Vivas

Ana Rita Neto Hoje às 11:03 Facebook

Os D.A.M.A são o novo nome do cartaz do MEO Marés Vivas, que se realiza em Gaia. A banda portuguesa atuará no dia 22 de julho, último dia do festival, no palco MEO.

A banda de Miguel Coimbra, Francisco 'Kasha' Pereira e Miguel Cristovinho apresentarão temas como "Pensa Bem", "Oquelávai" e "Nasty", que fazem parte do terceiro álbum de originais, "Lado a Lado", que já é disco de ouro.

O grupo junta-se assim, a nomes também já confirmados no festival, como Jamiroquai, Kodaline, Goo Goo Dolls, Richie Campbell, David Guetta e Rita Ora, que também atua no último dia do festival.

O MEO Marés Vivas realiza-se de 20 a 22 de julho, na Antiga Seca do Bacalhau. Os preços dos bilhetes variam entre os 35 euros (diário) e os 65 euros (geral). Há também um passe VIP à venda por 150 euros.