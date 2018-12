David Carreira apresenta novo disco com concerto na redação do JN

Hoje às 10:39 Facebook

David Carreira atua esta sexta-feira, a partir das 15.30 horas, na redação do JN. O showcase para apresentar "7", o novo disco do cantor, vai ser transmitido em direto no Facebook e no Instagram.

"7" foi lançado no fim do mês de novembro e resulta de um trabalho de "renovação", em que o jovem artista procura expressar a vontade de se "aventurar pelo desconhecido".

O disco tem 11 músicas, entre elas "O problema é que ela é linda", que conta com Deejay Télio e MC Zuca, e "Gosto de ti", em que o cantor se estreia num dueto com a irmã, Sara Carreira.

O trabalho divide-se entre temas mais ritmados e mais densos. David Carreira tatuou os símbolos das músicas do lado mais negro do disco: "Será Que São Pó" (tem tatuado um relógio); "Então Vai" (asas); "Balas No Peito" (uma bala) e "O Que Faz Bem" (música ligada a uma nuvem com raios).

Um dos maiores nomes da música portuguesa da sua geração, David Carreira iniciou a sua carreira em 2011, com "N.1".