David Fonseca, Clã, Dino D' Santiago e Profjam no Douro Rock

O Douro Rock está de regresso ao Peso da Régua nos dias 9 e 10 de Agosto, neste que é um festival 100% português. David Fonseca, Clã, Dino D' Santiago, Profjam e Keep Razors Sharp são as novas confirmações, juntando-se aos já confirmados Dead Combo, Jorge Palma e Mão Morta.

David Fonseca vai apresentar o mais recente álbum "Radio Gemini" e o sétimo da sua discografia, editado em 2018. O músico celebra 20 anos desde o lançamento de "Silence Becomes It", a sua estreia com os Silence 4.

Já Dino D" Santiago está em digressão com o álbum de estreia "Mundu Nôbu", um trabalho onde predomina uma sonoridade entre o funaná ao afro-house. "Nova Lisboa", "Nós Funaná" e "Como Seria" são alguns dos temas.

Após 11 anos dedicados à música, o rapper português ProfJam vai estrear o seu novo disco intitulado "#FFFFFF". O novo trabalho já é o mais ouvido na Apple Music e o single "Tou Bem" já é disco de ouro e número um do Top 50 Portugal da plataforma Spotify.

A banda Keep Razors Sharp, composta pelos elementos dos The Poppers, Sean Riley & The Slowriders e dos ex-Capitão Fantasma, vai apresentar ao festival do Peso da Régua "Overcome", o segundo trabalho do grupo de rock, eleito um dos melhores discos de 2018.

O festival que abrange diferentes gerações de representantes do rock, pop, indie, soul e hip-hop, recebeu, na edição de 2018, cerca de 14 mil pessoas e "apresenta-se como uma alternativa no concorrido calendário de festivais em Portugal e convida o público a conhecer a região ao som da música nacional", frisa a organização.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais e custam 15 euros (preço único para os dois dias) .