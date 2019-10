Dead Combo anunciam fim da banda

Hoje às 10:32 Facebook

O duo português Dead Combo anunciou, esta terça-feira, através do Facebook, que a banda vai acabar.

Tó Trips e Pedro Gonçalves assinam um texto conjunto onde revelam que decidiram pôr fim à carreira em conjunto, não sem antes fazer uma última digressão. "Decidimos acabar, mas acabar em grande. Não é um final triste, há muita coisa para ser celebrada", explicam, para depois anunciar que entre 2019 e 2020 vão regressar aos palcos para um "passeio" pela história do grupo, que começou em 2003.

No ano passado, os Dead Combo lançaram "Odeon Hotel", sexto álbum de originais assinado pelo baixista Pedro Gonçalves e pelo guitarrista Tó Trips, gravado em Lisboa ao longo de um ano, com produção do músico norte-americano Alain Johannes.

O álbum tem 13 músicas, entre as quais "Deus me dê grana", e na gravação entraram ainda os músicos Alexandre Frazão (bateria), Bruno Silva (viola d'arco), Mick Trovoada (percussão) e João Cabrita (sopros).

A eles juntaram-se ainda o músico norte-americano Mark Lanegan, a interpretar o poema "I know, I alone", de Fernando Pessoa, e o produtor e multi-instrumentista Alain Johannes.

Os Dead Combo surgiram em 2003, com Pedro Gonçalves e Tó Trips a criarem composições instrumentais marcadas pelo rock, pelos blues, pela tradição da música portuguesa e com influências que se estendem a África e à América Latina.

Já editaram álbuns como "Dead Combo - Quando a alma não é pequena", "Lusitânia Playboys", "Lisboa mulata" e "Dead Combo e as cordas da má fama".