Dealema atuam pela primeira vez com banda ao vivo no Porto

Contam com 22 anos de carreira e são um dos principais grupos do hip hop português. Mas mesmo com tanta história, os Dealema ainda conseguem reinventar-se.

No próximo sábado, pelas 23 horas, o conjunto de rappers e DJ de Porto e Gaia vai atuar pela primeira vez com uma banda suporte que vai interpretar ao vivo os "beats" originais num concerto no Pérola Negra, no Porto.

Em entrevista ao JN, Maze, Mundo Segundo e Expeão, três dos cinco elementos do grupo - Fuse e DJ Guze completam o quinteto -, falaram sobre a iniciativa. "A ideia surge de um repto que me foi lançado de fazer uma curadoria no Pérola Negra, em que o conceito é precisamente ter uma banda de suporte e rappers, numa base mais "jazzística". Para esta primeira festa, o que imaginei", explicou Maze, MC e produtor que assina a curadoria intitulada "Movimento".

Para abrir em grande, vamos ter um concerto de Dealema que nunca aconteceu

Apesar de ser uma novidade no percurso da banda, a fusão das rimas com instrumentos que substituem os habituais "beats" era um desejo antigo. "Durante estes 22 anos, havia muitas vezes essa vontade, mas nós já somos cinco e é uma logística muito complicada andar na estrada com mais uma comitiva. Neste formato, na nossa cidade e com um trio de guitarra, bateria e teclado, tornou-se viável e é um momento marcante", afirmou Maze, lembrando que o grupo faz "todos os anos um concerto de Natal para fechar o ano e como prenda" para os fãs. "Este ano voltamos à carga", prometeu.

Música "novas"

Por ser algo inédito na carreira dos Dealema, acaba por ser também um "desafio". "Demos aos músicos liberdade total com as músicas que escolhemos para contar a nossa história, com a cronologia dos discos. Como MCs vamos adaptar-nos àquilo que nos prepararam", revelou Mundo Segundo, antevendo que o concerto será uma "surpresa" para o próprio grupo e "ainda maior" para os fãs. "Acaba por ser um conjunto de temas inéditos. As letras já conhecem, mas as músicas são novas", desvendou.

Está na altura de voltar a fazer coisas enquanto Dealema. Estamos a perceber que direção queremos seguir no trabalho

Sobre futuros projetos, os elementos dos Dealema contaram que estão numa fase de "brainstorm". Quanto a um novo álbum - o último foi "Alvorada da Alma" em 2013 -, o coletivo prefere não arriscar datas.

"Durante este tempo que estivemos na estrada, apercebemo-nos de que está a chegar a altura de nos reagruparmos e voltarmos a fazer coisas enquanto Dealema. Estivemos focados nas nossas vidas e nos nossos trabalhos a solo e agora estamos a tentar perceber que direção queremos tomar no próximo trabalho. O estúdio do Segundo Piso está sempre aberto para os Dealema. É o que vai acontecer nos próximos tempos", concluiu Maze.