Deerhunter vão a Paredes de Coura

Hoje às 16:30

Os norte-americanos Deerhunter regressam a Portugal no verão para um concerto no festival Paredes de Coura, que decorre em agosto naquela localidade do Minho, anunciou, esta quinta-feira, a promotora Ritmos.

"O indie rock experimental dos Deerhunter é a mais recente confirmação para o terceiro dia do festival, 16 de agosto", refere a promotora num comunicado hoje divulgado, recordando que "o Vodafone Paredes de Coura está de regresso à Praia Fluvial do Taboão entre os dias 14 e 17 de agosto".

Para o cartaz do festival tinham já sido confirmados: The National, Boy Pablo, Acid Arab, Kamaal Williams, Father John Misty, New Order, Mitski, Spiritualized, Parcels, Julien Baker, Alice Phoebe Lou, Patti Smith, Krystal Klear, Romare, Flohio, Crumb, Yellow Days, Connan Mockasin, Balthazar, Boogarins e First Breath After Coma.