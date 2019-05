Depois do café, uma garrafa de água em episódio de "A Guerra dos Tronos"

Tiago Rodrigues Hoje às 11:19 Facebook

A série "A Guerra dos Tronos" já chegou ao fim, mas ainda não se livrou das gafes cometidas ao longo da última temporada. (Este texto contém spoilers).

Depois do copo de café que magicamente aparece em cena no episódio 4 e de uma mão a mais numa imagem promocional da HBO, eis que agora surge em plena ação uma garrafa de água.

No sexto e último episódio da derradeira temporada da série, que foi para o ar na madrugada de segunda-feira, há uma cena em que os mais poderosos representantes dos reinos de Westeros se reúnem no "Dragonpit", em King's Landing, para discutir o futuro da coroa e escolher o novo monarca. E se a sugestão de um novo modelo de governação, que se aproxima à ideia de uma democracia, pode ter exigido alguma coragem de Samwell Tarly perante os outros líderes, é também possível que a reação destes lhe tenha deixado a garganta a seco.

Os fãs voltam a não perdoar o mínimo erro e, desta vez, pausada a imagem, vê-se uma garrafa de água de plástico junto à perna esquerda de Sam. Escusado será dizer que o pormenor já se tornou viral nas redes.

E como se uma garrafa não bastasse, há quem afirme ter encontrado uma segunda. "Não é só essa, encontrei a segunda garrafa de água ao lado de Ser Davos", escreveu outro utilizador, em resposta à publicação anterior.

A HBO ainda não reagiu a esta nova gafe. Há semanas, perante a "polémica" do copo de café encontrado em cena, a produtora confirmou o erro de produção e reagiu com humor: "O copo que apareceu na noite passada foi um erro. Daenerys, na realidade, tinha pedido um chá em vez de café". A HBO informou ainda que corrigiu o erro através da tecnologia de edição e o "intruso" já não aparece no quarto episódio. Até a atriz Emilia Clarke comentou o insólito.

Resta saber se a garrafa (ou garrafas) de água também vai desaparecer de cena ou se vão deixar que Samwell Tarly se hidrate à vontade depois das gargalhadas que provocou aos demais com a sua "ousada" sugestão política. E não é isso mesmo a democracia?