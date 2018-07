Depois do Nobel, Bob Dylan lança marca de uísques

29 Abril 2018 às 20:52 Facebook

O músico norte-americano Bob Dylan, Nobel da Literatura, vai lançar em maio uma marca de uísques, a "Heaven's Door", num negócio para o qual conseguiu angariar mais de 28 milhões de euros de investidores.

Segundo o jornal "The New York Times", Bob Dylan e o empresário Marc Bushala criaram a empresa Heaven's Door Spirits em 2015 e no próximo mês lançará a marca "Heaven's Door" com três tipos de uísque.

"Ambos queríamos criar uma coleção de uísques americanos que, à sua maneira, contem uma história. Há décadas que eu viajo e tenho tido a oportunidade de experimentar algumas das melhores bebidas que o uísque tem para oferecer. Este é um grande uísque", afirmou Bob Dylan numa declaração àquele jornal.

O músico entra, assim, no mercado das bebidas espirituosas numa altura em que as vendas de uísque nos Estados Unidos aumentaram 52% nos últimos cinco anos.

Além de o nome da marca remeter para a música "Knockin' on heaven's door", o design das garrafas terá elementos que remetem para os portões e esculturas de ferro que Bob Dylan forja num atelier, outra das vertentes artísticas menos conhecidas do autor.

Bob Dylan, 76 anos, Nobel da Literatura em 2016, poeta, músico, pintor, atuou em março passado em Lisboa.