Descentralização da cultura aquém das expectativas

Transferência de competências sem dinheiro une autarcas nas críticas ao Governo. Diplomas têm de ficar fechados até 15 de setembro.

O Governo deu, este mês, mais um passo no sentido da transferência de competências do Estado para as autarquias em diversas áreas, com a aprovação da Lei-Quadro da Descentralização e a alteração à Lei das Finanças Locais aprovadas no dia 18 no Parlamento. Agora procuram-se entendimentos nos projetos de lei setoriais que vão definir o que passa para a esfera autárquica e com que verba.

A cultura está entre as 20 áreas contempladas. Contudo, o que o diploma preconiza está longe de animar os responsáveis municipais pela cultura. Há quem fale num "presente envenenado", quem reclame da falta de verba e quem não hesite em apontar o dedo ao Estado: "Se não fossem os municípios hoje a apoiarem os equipamentos, não havia praticamente nenhum a funcionar em Portugal fora Lisboa e Porto", acusa o presidente da Câmara de Viseu, o social-democrata Almeida Henriques. Ao JN, o ministro da Cultura pede tempo, mas confirma que não há dinheiro.

Presente envenenado?

Adelina Paula Pinto, vereadora da Cultura de Guimarães, é perentória: "No nosso caso, não há qualquer descentralização". Isto porque, apesar de o projeto-lei prever a passagem para os municípios da gestão de património classificado de âmbito local e museus não nacionais, Guimarães não tem qualquer equipamento na lista de imóveis classificados que o Governo propõe passar para as autarquias.

Castelo de Guimarães, Paço dos Duques e Museu de Alberto Sampaio são equipamentos cuja gestão interessava ao município, mas nenhum foi escolhido. "Na cultura, esta descentralização fica muito aquém do esperado", conclui.

Braga também não foi contemplada. A vereadora Lídia Dias desconhece os critérios que terão determinado a lista, mas sublinha que há problemas a jusante: "O Governo pode descentralizar tudo, não faz com que as coisas melhorem. É preciso investimento a todos os níveis", defende.

Em Gaia, o autarca socialista Eduardo Vítor Rodrigues prefere esperar pela redação final do diploma. Uma coisa é certa, diz: "transferência de competências só com a respetiva compensação financeira".

Em Santa Maria da Feira, o envelope financeiro é a grande questão. "O Estado propõe que o Castelo fique sob gestão do município, mas não prevê apoio para o efeito", queixa-se Gil Ferreira, vereador da Cultura.

Há um possível problema jurídico e uma estimativa de receita "claramente insuficiente para dar resposta" a obras estruturais inadiáveis. "Isto não é uma descentralização, é uma delegação de competências. Em bom português, é um presente envenenado", acusa.

Ou passo importante?

Para Viseu, é transferida a Cava de Viriato, monumento nacional sem verba associada, mas o facto não preocupa Almeida Henriques. "Há muitos anos que o Estado não faz nada. É preferível tê-la no nosso lado", diz.

Aveiro e Guarda já têm a gestão de museus e devem continuar, uma vez que estão na lista de transferências. Lista que, ressalva o social democrata Ribau Esteves, não está fechada. O autarca de Aveiro quer também a Igreja das Carmelitas. E está otimista sobre o processo que diz ser um "passo importante" que não se pode "desperdiçar".

À Câmara de Carrazeda, o Governo propôs a gestão da Vila Amuralhada de Ansiães, mas "disse logo que o financiamento é zero". O autarca João Gonçalves entende que "não é a melhor forma" de descentralizar. "Passar responsabilidade sem contrapartida é má-fé".

8 diplomas sem consenso

Ao que o JN apurou, de 20 diplomas em discussão, oito não estão consensualizados - e o da cultura é um deles.

Para chegarem a bom porto, têm de estar fechados até 15 de setembro. "Os que não forem consensualizados não entrarão em vigor", explica Almeida Henriques, para quem "na área da cultura quase todas as competências poderiam passar para os municípios".