Tiago Ferreira Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi descoberto um vídeo 11 segundos que mostra os The Beatles a atuarem, em direto, para o programa "Top of the Pops" da estação de televisão BBC, em junho de 1966. Trata-se de uma gravação que, apesar de não ter som, mostra o quarteto de Liverpool a interpretar o tema "Paperback Writer".

O programa não chegou a guardar o momento nos arquivos da estação britânica, mas um espetador conseguiu gravá-lo com uma câmara de 8 milimetros. Estas filmagens acabaram nas mãos de um colecionador no México, que contactou a Kaleidoscope, uma organização localizada em Birmingham que se dedica a recolher momentos perdidos da história da televisão.

"Penso que era um fã dos The Beatles", admitiu Chris Perry, membro da Kaleidoscope à BBC. "Pensávamos que esta atuação se tinha perdido para sempre porque não se guardou em 1966. Encontrá-la tanto tempo depois foi alucinante", frisa.

A mini-gravação chegou ao fã através de uma rede de seguidores da banda britânica. Chris Perry convenceu-o a enviar uma cópia para conseguir restaurar as imagens . "Levou-nos bastante tempo para conquistar estas imagens. Só três pessoas sabiam que tinha a gravação. Tinha medo que roubassem", explicou Perry.

Segundo o The Times, a BBC repetiu esta atuação no dia de natal de 1966, mas as imagens nunca foram arquivadas e acredita-se que foram destruídas.