Descoberto em Paris quadro de Edgar Degas roubado em 2009

Um quadro do século XIX do artista Edgar Degas, roubado no final de 2009, em Marselha, intitulado "As Coristas", foi descoberto pelas autoridades aduaneiras na região de Paris.

A tela - propriedade do Museu d'Orsay, na capital francesa - foi encontrada na bagageira de um autocarro na região parisiense e tinha desaparecido a 31 de dezembro de 2009, no Museu Cantini, em Marselha, onde estava emprestado para uma exposição.

Quando a polícia fez um controlo no autocarro, a tela, com a assinatura Degas - pintor impressionista francês (1834-1917) - foi descoberta numa mala, mas ninguém se deu como proprietário, segundo um comunicado do ministério francês da Cultura.

Os especialistas conseguiram apurar que se trata do quadro pertencente ao Museu d´Orsay, parte das coleções nacionais, cujo desaparecimento representava "uma perda significativa para o património impressionista francês", comentou a ministra da Cultura, Françoise Nyssen, manifestando grande contentamento pela recuperação.

Quando se deu pelo desaparecimento, em 2009, as entidades oficiais tinham afirmado que a obra datada de 1877 valia cerca de 800 mil euros, mas o museu de Marselha apontava para 30 milhões de euros, sem que as autoridades tenham querido confirmar os valores, justificando estarem relacionados com seguros.