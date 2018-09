Delfim Machado Hoje às 16:16 Facebook

A 11.ª edição do Milhões de Festa começa esta quinta-feira e prolonga-se até domingo em vários espaços de Barcelos, com maior incidência no parque fluvial e piscinas municipais. Em quatro dias há quase 70 concertos de bandas com estilos muitos diferentes e provenientes de vários pontos do globo, quase todas desconhecidas do grande público, mas que nem por isso se podem perder. Eis as dez maiores apostas, por ordem cronológica, para edição de 2018 do Milhões de Festa.

1 - The Mauskovic Dance Band

Palco Milhões, quinta-feira às 23.30 horas

Coletivo que mistura ritmos africanos e caribenhos com disco. O difícil é ficar quieto a ouvir este conjunto do produtor holandês Nikola Mauskovic. Chega a Barcelos com o mais recente EP, Down in the Basement.

2 - Circle

Palco Milhões, sexta-feira às 23 horas

É a primeira grande aposta de Rock do cartaz, e logo na vertente experimentalista, uma vez que não há barreiras para este rock, capaz de se aproximar tantas vezes do jazz como do metal. São finlandeses e já editaram mais de 30 álbuns desde 1991, ano em que formaram a banda.

3 - Squarepusher

Palco Milhões, sexta-feira às 1.40 horas

Nome firmado da música eletrónica e considerado um dos cabeças de cartaz desta edição do Milhões de Festa. O nome é o pseudónimo de Tom Jenkinson, produtor britânico que compõe sem olhar a influências. O resultado é uma mistura entre drum and bass, acid house, techno, jazz e música eletroacústica. O efeito visual da performance é um dos pontos fortes.

4 - Warmduscher

Palco Lovers, sexta-feira às 00.30 horas

Banda de pós-punk formada em Londres há três anos que promete estar nos grandes palcos dentro de poucos anos. Vão a Barcelos com o álbum Whale City na bagagem, editado este ano e o segundo de originais do quinteto.

5 - Natalie Sharp apresenta BodyVice

Palco piscina, sábado às 17 horas

Uma das melhores apostas para ver enquanto se mergulha na piscina municipal. Natalie Sharp, londrina mais conhecida a solo como Lone Taxidermist, aposta em experiências eletrónicas sensoriais que atiram o público para o centro das suas apresentações ao vivo.



6 - Nubya Garcia

Palco Milhões, sábado às 23 horas

Principal aposta ao nível do Jazz, Nubya Garcia é uma saxofonista e compositora conhecida por ser um dos principais nomes do ressurgimentos dos sons influenciados pelo Jazz no Reino Unido. Apesar da carreira recente a solo, iniciada no ano passado, promete ser uma das revelações do género a curto prazo.

7 - Electric Wizard

Palco Milhões, sábado às 1.20 horas

Um regresso ao Milhões de Festa depois de um explosivo concerto em 2010. A banda de doom metal/stoner rock promete muita distorção e cabeças a abanar nas filas da frente. Muitos fãs consideram-nos sucessores dos Black Sabath e "Wizard Bloody Wizard", o mais recente disco, ao mesmo tempo que parece afirmar essa vontade, abre caminho para aquela que será, ao que tudo indica, uma nova era do colectivo. A haver cabeças de cartaz no Milhões de Festa, Electric Wizard tem de estar incluído.

8 - Gazelle Twin

Palco Lovers, sábado às 22.00 horas

Nome de Elizabeth Bernholz, outra britânica mas desta vez na eletrónica e música de vanguarda. É um dos mais inventivos projetos do avant-garde, como se denota pelo álbum Kingdom Come, editado de surpresa no ano passado.

9 - Os Tubarões

Palco Milhões, domingo às 23.30 horas

Conhecidíssima banda intergeracional cabo-verdiana com raiz na morna, coladeira e funaná. Anunciaram um novo disco, ainda sem data para sair, depois do último ter sido lançado em 1994, ainda com o famoso Ildo Lobo como vocalista. Outro cabeça de cartaz.

10 - Mouse on Mars

Palco Lovers, domingo às 22.20 horas

Dupla versátil da eletrónica alemã que, apesar do percurso próprio, é assemelhado a estilos como art pop, música de dança e criação avant-garde. O último álbum está fresco, foi editado em abril deste ano e chama-se Dimensional People. Um dos melhores duos de música ambiente/dance/tecnho de terras germânicas.