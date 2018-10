José Miguel Gaspar Hoje às 19:00 Facebook

Robert Mapplethorpe e mais nove casos: recorde connosco peças de arte controversas e que motivaram protesto e censura.

Michelangelo, "Dia do juízo final", 1564

O "Dia do juízo final" é um mural do renascentista italiano Michelangelo com 13x12m, pintado na parede por trás do altar da Capela Sistina, no Vaticano, Itália. Representa a visão do pintor sobre o Dia do Senhor, na Bíblia, e do julgamento que Deus exerce sobre todas as nações, colocando Cristo ao centro, no papel de juiz salvador ou castigador, numa cena polvilhada de anjos e trombetas. Obra de grande força visual, chocou a igreja católica porque muitas das figuras retratadas estavam nuas, o que lhe emprestou polémica. Após a morte de Michelangelo, ainda nesse ano, as figuras nuas foram todas "vestidas" por um aprendiz do mestre, numa solução censória que sossegou a Igreja.

Manet, "Olympia", 1865

Olympia, nome associado às mulheres prostitutas na França de há dois séculos, é dos quadros mais realistas, e polémicos, do impressionista francês do século XIX Édouard Manet. O quadro exibe uma mulher nua destapada na cama, com uma serva ao lado, integralmente vestida, que lhe traz flores. Considerada imoral e vulgar quando foi mostrada no Salão de Paris de 1865, a polémica não tinha, desta vez, a ver só com a nudez, mas antes com a representação realista e erótica do corpo humano e com a sugestão de que se tratava de uma mulher da má vida - que, ainda por cima, foi pintada a olhar diretamente para o espectador. O quadro, de pequena dimensão, teve sempre dois guardas a vigiá-lo no Salão e muitos objetores em protesto. Mas foi vivamente defendida por Claude Monet, que "obrigou" o Estado francês a proteger a pintura, adquirindo-a mais tarde, em 1890, e também por Émile Zola, escritor naturalista e libertário que a considerou uma obra-prima. "Olympia" repousa agora, sem polémicas, no Museu d"Orsay, em Paris.

Courbet, "A origem do mundo", 1866

Jean Désiré Gustave Courbet foi precursor do movimento realista na pintura do século XIX - "só podes pintar aquilo que vês, não aquilo que imaginas", dizia o movimento - e estará sempre associado à produção desse quadro com uma mulher nua chamado "A origem do mundo". É uma obra de grande realismo e crueza que mostra uma mulher de pernas abertas na cama, sem rosto, com o sexo felpudo em grande plano. A pintura fora encomendada pelo diplomata turco otomano Khalil-Bey, colecionador de erotismo. Considerada escandalosa, apenas foi mostrada fugazmente em exposição, mas sempre atrás de uma cortina. A primeira exposição pública livre deu-se somente mais de 100 anos depois, em 1995, no Musée d'Orsay, onde se encontra ainda hoje.

Balthus, "Lição de guitarra", 1934

Inquietante peça de surrealismo simbólico, muito provocadora pelo que contém, a tela "Lição de guitarra" foi pintada em 1934 por Balthus, artista plástico francês de origem polaca que morreu em 2001 aos 92 anos. O óleo mostra uma professora de guitarra com um seio à mostra e olhar libidinoso, que tem uma aluna seminua deitada nos seus joelhos e está a "tocá-la" como se fosse um instrumento. É uma obra ainda hoje maldita. Na estreia em 1934, em Paris, foi exibida somente durante 15 dias, e coberta por veludo que cada espetador tinha de destapar, numa sala dos fundos da galeria. Em 1977, surgiu durante um mês na galeria de Pierre Matisse na 57th Street (os jornais da altura, e as televisões, não tiveram coragem de a reproduzir) e nunca mais foi exibida até 2013, quando integrou uma retrospetiva do artista no Metropolitan Museum of Art intitulada "Balthus: cats and girls".

Andres Serrano, "Piss Christ", 1987

Um crucifixo de plástico branco, com Cristo pregado na cruz, submerso num pequeno tanque de vidro cheio com urina do próprio artista, o fotógrafo norte-americano Andres Serrano. A peça foi criada em 1987 e tem sido exposta através de fotografias, enraivecendo sempre grupos de católicos, que veem nela um ato de blasfémia. "Immersion (Piss Christ)", o seu nome completo, venceu o concurso de Artes Visuais do Southeastern Centre for Contemporary Art, que é apoiado pelo National Endowment for the Arts (NWA), a agência governamental dos EUA que financia projetos artísticos. Causou escândalo quando foi exibida em 1989, sobretudo junto de conservadores e republicanos, com os senadores Al D'Amato e Jesse Helms à cabeça, indignados com o facto de Andres Serrano ter recebido 15 mil dólares pelo trabalho e cinco mil dólares de apoio do NWA. Nos anos seguintes, a agência perdeu financiamento devido à polémica.

Scott Tyler, "Dread", 1989

Qual é a maneira correta de hastear a bandeira dos EUA? A pergunta provocatória foi feita por Scott Tyler, artista norte-americano saído do Instituto de Arte de Chicago que tinha 24 anos quando criou a sua polémica instalação "Dread". É uma obra de arte que convoca a participação do público. A peça consiste numa fotomontagem de imagens com coreanos a queimar bandeiras dos EUA, caixões envolvidos na bandeira americana e um livro de páginas brancas em que o público podia escrever a resposta à pergunta supracitada. Pormenor relevante: para chegar a esse livro em branco, o espetador era obrigado a pisar uma bandeira americana disposta no chão. Resultado: vários espetadores foram presos, assim como o artista, por desrespeitarem o ato de proteção da bandeira, consagrado na constituição americana. Ameaçado de morte várias vezes, o artista ouviu o presidente de então George Bush pai dizer que aquela arte era "uma desgraça" e viu o Congresso americano aprovar nova legislação para "proteger a bandeira".

Robert Mapplethorpe, "The perfect moment", 1990

"The perfect moment" foi uma exposição itinerante de 175 fotografias, inovadora a vários níveis artísticos, mas será seguramente lembrada por ter levado um museu a tribunal pela primeira vez na história. Foi em 1990, pouco mais de um ano após a morte do seu autor, Robert Mapplethorpe, que faleceu aos 42 anos após complicações decorrentes do vírus HIV. Constituída por três blocos com flores, homens nus e imagens de sadomasoquismo, incluindo uma em que um homem urina na boca de outro, a exposição trazia ainda imagens de crianças seminuas. Bem recebida junto dos críticos, a polémica deflagrou em Washington quando a Corcoran Gallery cancelou a exposição por pressão do grupo conservador American Family Association. O mesmo sucederia no Cincinnati's Contemporary Arts Center, que também anulou a exibição por protestos da ala conservadora, que alegava haver ali pornografia infantil e imoralidade. O CAC e o seu diretor na altura, Dennis Barrie, foram acusados de obscenidade e uso ilegal de menor em materiais de nudez. Foi a primeira vez que uma instituição de arte foi levada a Tribunal, acendendo o debate sobre censura versus liberdade e arte. O artista, representado pelos seus herdeiros, ganhou a causa, argumentando que a arte, devidamente enquadrada num museu, pode ser interpretada de muitas maneiras e que ninguém é obrigado a consumi-la. Mais: aquelas fotos foram produzidas para, propositadamente, desafiar o gosto convencional. Foi a vitória histórica da arte sobre a censura, o preconceito, a má interpretação e o convencionalismo. Algumas dessa fotos integram a atual exposição no Museu de Serralves, no Porto, dedicada a Mapplethorpe.

Chris Ofilli, "The holy virgin Mary", 1999

Visto sem contexto, este quadro do artista inglês Christopher Ofilli não representa qualquer problema: é uma pintura de expressionismo abstrato que apresenta uma mulher negra. Contextualizado é problemático para muitos católicos ou conservadores: a mulher caracteriza a Virgem Maria, o material usado para a pintura inclui bosta de elefante e, observado em pormenor, vê-se que contém recortes de imagens pornográficas e de genitália vária. Quando o quadro foi exibido no Museu de Arte de Brooklyn, em Nova Iorque, 1999, o "mayor" era Rudy Giuliani, hoje grande defensor de Donald Trump, e Giuliani passou-se: ordenou ao museu que retirasse a peça, que classificou como "doentia". O museu não só não lhe obedeceu e manteve a exposição como ainda o processou por violação da 1.ª Emenda - e ganhou o caso.

Pussy Riot, performance, 2012

Em fevereiro de 2012, o coletivo feminista russo Pussy Riot - além de grupo de protesto social é também uma banda de punk-pop, como vimos este verão no Festival de Coura, numa prestação musical bastante sofrível - realizou uma performance na catedral Cristo Salvador, em Moscovo. Decorria a campanha para reeleição de Vladimir Putin e a igreja tinha acabado de dar o seu apoio explícito ao presidente. Cinco das Pussy Riot, envergando minissaias e balaclavas (os célebres gorros à assaltante), dançaram freneticamente no altar da catedral no meio de gritos "Mãe de Deus, virgem santa, expulsa o Putin!". Menos de um minuto após o início da performance, gravada em vídeo, as mulheres foram retiradas da igreja pela Polícia e três delas foram condenadas e presas por "vandalismo motivado por ódio religioso", tendo sido libertadas um ano depois. A ação fez explodir mediaticamente a fama do grupo, que entretanto já atuou ao lado de Madonna em festivais de música.

Brett Bailey, "Exhibit B", 2014

O artista sul-africano Brett Bailey criou uma instalação de arte conhecida como "Exhibit B", parte do meio de um tríptico que denuncia formas de racismo durante o período colonial dos séculos XIX e XX. O projeto coloca e exibe seres humanos de cor negra em cenários desconfortáveis e comprometedores, numa espécie de "jardins zoológicos humanos" que forçam os espectadores a refletir sobre o racismo na História. A instalação deveria ser executada no Barbican Centre, em Londres, mas foi cancelada devido à sua natureza extrema - havia atores negros engaiolados e presos a correntes - e aos protestos e ameaças feitos contra o artista e os funcionários que cuidavam da obra. A instalação foi entretanto apresentada em várias cidades europeias, provocando controvérsia e protestos, mas sem novos cancelamentos ou censuras.